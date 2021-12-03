Prof. Dr. Vefik Arıca

Dünya Sağlık Örgütü Kızamık hastalığı ile ilgili son veriler ile yakın gelecekte dünyanın ölümcül bir kızamık salgını ile karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020 yılında dünya genelinde 22 milyon çocuk ilk doz kızamık aşısı olmadı. Asıl tehlikenin ise de kızamık aşısı olmayanların kızamık bağışıklık hedefinin altında kalabileceği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin hazırlamış olduğu ortak raporda son 25 yılda ilk kez kızamık aşısı olmayan çocuk sayısının bu kadar fazla olduğu ifade edildi. Bu ortak rapora göre 2020 yılında kızamık vakalarında sayısal olarak azalma görülmüş olmasına rağmen riskin giderek arttığı vurgulandı. Dünya çapında ölümcül salgın riski artıyor, aslında fırtına öncesi sessiz olduğumuz yılları yaşıyoruz. 2019 yılı ile 2020 yılı karşılaştırıldığında dünya genelinde toplam 3 milyon çocuk daha kızamık aşısı olmamış ve bu sayı 22 milyon çocuk sayısına ulaşmıştır. İkinci doz kızamık aşısı hedefi olan %95 oranı maalesef dünyada %70 oranında kalmıştır.

Dünya çapındaki salgın nedeniyle kızamık aşısı kampanyaları da dünya genelinde maalesef yapılamamıştır. DSÖ, kızamık tarama ve izleme oranlarında da düşüş yaşandığını, laboratuvarlara test için gönderilen örneklerin son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Bu da dünya genelindeki riski açıkça ortaya koymaktadır. Bilinen en bulaşıcı hastalıklardan biri kızamık, çoğunlukla çocuk olmak üzere yılda 60 binden fazla kişinin ölümüne yol açabilmektedir. Aşılamanın dünya genelinde yaygınlaşması öncesindeyse yılda 1 milyondan fazla kişinin kızamıktan öldüğü biliniyor. Kızamık aşısı hastalığa bağlı ölüm vakalarını ciddi sayıda azaltmakta ve oluşabilecek komplikasyonları engelleyebilmektedir.

Kızamık aşısını tam olarak tamamlamış çocukların kızamık hastalığından korunma oranı %97'nin üzerindedir. Bu nedenle dünya genelinde salgın devam etse bile kızamık aşısı için kampanyalar başlatılmalı ve aşı olmayan bireyler yakın takip altında tutulmalıdır.