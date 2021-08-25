Prof. Dr. Vefik Arıca

F vitamini, İngilizcede 'friendship', yani dostluk ve arkadaşlık anlamına geliyor. Zira F vitamini vücudun en iyi arkadaşı olarak görülüyor. A, D, E ve K vitaminleri gibi, F vitamini de yağda çözünebilme özelliği gösteriyor ve tüketilen yağların ya da karaciğer tarafından üretilmiş olan safranın yardımı ile vücut tarafından emiliyor. F vitamini bu şekilde yağda çözünebildiği için de, vücut içinde rahatlıkla depolanabilme özelliğine de sahiptir.

F VİTAMİNİ ETKİLERİ

F vitamini, X ışınlarının zararlı etkilerine karşı cilde koruma sağlar.

F vitamini, hormonal salgı bezlerinin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

F vitamini, sağlıklı ve parlak bir cilt ve saç için gereklidir. Çünkü F vitamini, cildin ve saçın nemli kalmasını sağlar.

F vitamini, kalp hastalıklarının önlenmesi için gereklidir.

F vitamini, doymuş yağların yakılmasında ve böylece fazla kiloların azaltılmasında etkilidir.

F vitamini, oksijenin vücut tarafından verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Kısacası F vitamini genç kalmayı sağlar.

F VİTAMİNİ CİLT İÇİN GEREKLİ BİR VİTAMİN

F Vitamini aslında bir yağ türü olup Omega 6 bakımından zengin içeriği mevcuttur. Yağlar, cildin üst bariyerinin korunmasında, cilt yapıtaşlarının düzgün bir şekilde çalışmasında ve cildin dış etkenlere karşı korunmasında oldukça etkilidir. Özellikle kış aylarında savunmasız bir hale gelen cilt için F vitamini gerçek bir kurtarıcı olabilir.

Soğuk aylarda, cildiniz kurumaya daha meyilli ve neme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarken, daha genç, canlı, sağlıklı ve aydınlık bir cilt için F Vitaminine mutlaka ihtiyaç vardır.

F VİTAMİNİNİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bizler sıkı dostluk ve arkadaşlık ilişkisi içinde olduğumuzda, vücudumuz oksitoksin ve prolaktin hormonları salgılıyor. Bu iki hormon insanların birbirleriyle bağlarını kuvvetlendiren hormonlardır. İnsanların aile bağları, arkadaşlık bağları kuvvetlenirse ve sosyal ilişkileri iyi ise o zaman pek çok hastalığa karşı bağışıklık sistemi daha güçlenebiliyor. Bu nedenle F vitamini dediğimiz sağlık iksirinin kaynağı da dostlardır aslında. Bilimsel olarak doğruluğu ispatlanmış bir konu olan F vitamini mutluluk ve gençlik vitaminidir.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre; sosyal iletişimi iyi olanlarda depresyona girme ve ölümcül kalp krizlerinin oluşma riski azalıyor. Düzenli F vitamini kullanmak, bizleri gerçek yaşınızdan en az 20 yaş daha genç hale getirebilir. Çünkü bu sayede stresten uzak bir yaşamımız olur ve kan damarlarımızda pıhtılaşma ve kalp krizi geçirme riskimiz en az %50 azalabilir.

BOL BOL GÜLÜMSEYİN

Eğer dostlarınız varsa; işte o zaman gerçekten 'F vitamini'ne sahipsiniz demektir. Uzmanların çoğu, arkadaş sıkıntısı çeken insanların yeni insanlarla tanışmalarını öneriyor. Yeni insanlarla tanıştıktan sonra ise arkadaşlara çok önem vermeye, mümkün olduğunca onlarla çokça vakit geçirmeye ve beraber her şeyin komik bir tarafını bulmaya devam etmeliyiz. İşte F vitamini en bol insan en çok gülen insandır.

Doğada yürüyüşler yapın, çiçek yetiştirin, hayvanlarla vakit geçirin mutlaka. Bu tür eylemler ruh, beden sağlığı ve sosyal sağlık açısından tartışmasız yarar sağlar. Bütün bu davranışlar, "F VİTAMİNİ" kapsamında değerlendirilir.

F VİTAMİNİ BULUNAN YİYECEKLER

Kabuklu yemişler ve tohumlar (özellikle kabak çekirdeği, badem, ceviz..)

Balık (özellikle somon..)

Soya fasulyesi ve mamulleri

Mısır, keten, ceviz, kanola gibi bitkilerin yağları

Avokado

Anne Sütü

Kuşburnu