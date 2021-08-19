Prof. Dr. Vefik Arıca

Sıcaklar etkisini artırırken kişilerin dikkat etmesi gereken konuların başında beslenme geliyor. Doğru bir beslenme yöntemiyle konforlu bir yaz dönemi geçirmek mümkün. Özellikle kalp ve tansiyon hastalarının yaz dönemlerinde beslenme konusunda çok dikkatli olması gerekiyor.

Yaz aylarında özellikle metropol şehirlerde, yeşil alanların kısıtlılığından dolayı hissedilen sıcaklıklar günlük hayatı olumsuz etkileyebilecek seviyelere ulaşabiliyor.

Kalp hastaları, yaşlılar, bebekler gibi sıcak havalardan etkilenme ihtimali yüksek olan kişilerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Alınabilecek basit önlemlerle yaz aylarını rahat geçirmek mümkün. Beslenme konusu yaz aylarında daha da önem kazanıyor.

Sıcak havalarda beslenme önerileri ve uyarılar:

1. Sıvı alımına özen gösterin

Kilo, boy, yaş, cinsiyet ve var olan kronik hastalıklara göre değişiklik göstermekle birlikte yaz aylarında günde 2,5-3 litre su tüketmek gerekiyor. Su haricinde miktarına dikkat etmek üzere taze meyve suları, ayran, soda, maden suyu, çay, meyve çayları ve kahve de tüketilebilir. Tansiyon, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları olanların ise hekimlerinin tavsiyelerine mutlaka uyması gerekli.

2. Sıvı içeriği yüksek meyve ve sebzeleri tercih edin

Salatalık, karpuz gibi meyve ve sebzeler içerdikleri sıvı miktarı nedeni ile özellikle yaz ayları için faydalıdırlar. Sıcak hava nedeni ile kaybedilen vücut sıvılarının yerine konmasında, bu tür sebze ve meyveler oldukça yararlıdır.

3. Yoğurt yaz aylarında besleyici ve iyi bir alternatiftir

Yüksek kalsiyum içeriği ile hem kemiklerin güçlenmesine hem de metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olan yoğurt, aynı zamanda sindirim sistemini de düzenlemektedir.

4. Sebze tüketimi hazımsızlık gibi mide bağırsak problemlerini engeller

Özellikle hava sıcaklığının iyice yükseldiği öğlen saatlerinde semizotu, fasulye gibi zeytinyağlı sebze yemekleri yemek, mide bağırsak sistemi açısından oldukça faydalıdır. Bununla birlikte ağır öğünler sebebi ile oluşabilecek kalp ve damar sistemi sorunlarının da önüne geçilebilecektir.

5. Kahvaltıyı atlamayın

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Havanın görece serin olduğu sabah saatlerinde yapılan iyi bir kahvaltı ile gün boyunca gereken enerji alınmalıdır. Böylelikle hem gün boyunca ihtiyacımız olan enerji sağlanacak hem de gün içerisinde tokluk hissi oluşarak ısının yüksek olduğu saatlerde açlık hissetme ihtimali azalacaktır.

6. Yiyeceklerin sıcakta beklememesine özen gösterin

Tavuk, yumurta, et ve balık gibi besinler sıcakta beklediği zaman başta mide-bağırsak enfeksiyonları olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle yaz dönemi boyunca besinlerin soğuk zincirine dikkat edin. Evinizde buzdolabınızda sakladığınız besinleri tüketmeden veya pişirmeden hemen önce dolaptan çıkarmaya özen gösterin.