Prof. Dr. Vefik Arıca

Magnezyum minerali, insan vücudu üzerinde birçok olumlu etki sağlıyor. Vücutta gerçekleşen kimyasal aktivitelerin olmazsa olmazı sayılan magnezyumun eksikliğinde ise böbrek taşı, kramp ağrıları, hatta depresyon gibi sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor.

MAGNEZYUM VÜCUDA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR

Magnezyumun en önemli görevlerinden biri hiç şüphesiz hücresel gelişim için gerekli olan proteinlerin sentezlenmesini sağlamaktır.

Vücudun kendi iç iletişiminde kullandığı elektriksel sinyallerin ulaştırılmasında da görevler üstlenen magnezyum, kan basıncı, nöron ve kan dolaşımı arasındaki elektrik uyarılarının stabilize edilmesine de katkı sağlıyor.

Bunların yanı sıra magnezyum, tıpkı kalsiyum ve D vitamini gibi bilhassa sağlıklı kemiklerin oluşumu için büyük önem taşıyor. Ayrıca ruh halini düzenleyen bir nörotransmiter olan serotoninin yeterli seviyede salgılanmasına da destek sağlıyor.

MAGNEZYUM İÇEREN YİYECEKLER HANGİLERİ?

Badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler,

Nohut, fasulye, mercimek ve börülce gibi baklagiller,

Domates, kereviz, ıspanak, soğan ve marul gibi sebzeler,

İncir, üzüm, hurma, avokado ve muz gibi meyveler,

Buğday, yulaf, çavdar gibi tahıllarda ve tüm tahıllı ekmekler,

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi tohumlar ve

Yumurta ve somon balığı gibi hayvansal gıdalar, magnezyum deposu gıdalar arasında sayılabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT! MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ SİNYALİ OLABİLİR

Magnezyum eksikliği, vücutta halsizlik, yorgunluk, sinir, uyku bozuklukları, dalgınlık, iştahsızlık ve depresyon gibi sorunların ortaya çıkmasın sebep olabiliyor.

Bu eksiklik ayrıca, kas kramplarına ve kasılmalara, kas seğirmelerine ve titremelere, tansiyon yükselmesine, kalp ritim bozukluklarına, koroner spazm ve mide bağırsak kramplarına da yol açabiliyor.

İSTEMEDEN MAGNEZYUM ORANINIZI DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİRSİNİZ

Yaşlılık, beslenme bozukluğu, alkol kullanımı, idrar söktürücü ilaç alımı, hamilelik ve emzirme dönemlerinde magnezyum ihtiyacının artması; diyabet, karaciğer ve böbrek hastalıkları, sindirim sistemi emilim kusurları ve ağır egzersizler, vücuttaki magnezyum oranının düşmesine zemin hazırlayabilir.

MAGNEZYUM DOKTOR TAVSİYESİ İLE ALINMALIDIR

Magnezyum eksikliği belirtisi olan kişiler kan tahlili yoluyla magnezyum seviyelerine baktırmalıdır. Tedavide uygun olan magnezyum eksikliğinin gıda yoluyla tamamlanmasıdır. Şikayetler gerileyinceye kadar bir uzman hekim önerisiyle magnezyum takviyeleri alınabilir.