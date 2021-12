Uzm. Bio. Çiğdem Üregen

Koku denince ilk aklımıza gelen konu parfümler olsa da, kokular hayatımızın her yerinde… Bir pastane önünden geçerken hissettiğimiz vanilyalı kurabiye kokusu içimizi nasıl huzurla dolduruyor, bize yuva sıcaklığında hissettiriyorsa; bir haşlanmış yumurta kokusu da benzer şekilde bizi alıp çocukluğumuzun ilkokul günlerine beslenme saatine taşıyıverecek güce sahiptir. Koku duyusu, beş duyu organlarımız arasında en ilgi çekici olanı değil mi? Birşeyi görmemek için gözümüzü, duymamak için kulağımızı kapatabiliriz ve bunlar işe yarar ancak bir ortama yayılmış kokuyu almamamız bir süreliğine nefessiz kalmaya mal olacak burun kapatmaya rağmen mümkün değildir.

Parfümler ise kokular konusu içinde önemli bir yer tutar. Parfüm, bir bakıma doğanın güzel kokularını taklit etmeye yönelik hazırlanırken, doğanın orjinal kokularından insanın kendine has kokusuna da atıfta bulunmak gerekir. Bedenimizin kokusu, Ter bezlerimizin çalışması ve ter üretimiyle oluşur. Kızım, "Anne senin kendine has mis gibi bir ten kokun var, sen yanımda değilken de geceliğinde o koku, parfümün değil, başka bir koku "diyor. O kokuyu ben almıyorum ama Annemin kendine özgü kokusunu iyi bilirim… Yani tenimizin kokusu, her an fark edemesek de bu koku hep de kötü olmayabilir. Zira, ter aslında oldukça kokusuz bir sıvıdır. Ter'in %99 u su'dur. Peki kalabalık bir ortamda ya da örneğin asansörde etraftan saniyeler içinde burnumuza gelip bize zor anlar yaşatan koku neyin nesidir? Kötü koku, terin bakterilerle ilişkiye girmesi sonucu oluşur. Örneğin Koltuk altımızın terle ıslanması sonucu oluşan kapalı, nemli ve sıcak alan, bakterilerin kısa sürede üremesi için son derece uygun bir ortam oluşturur. Terin içindeki moleküllerle beslenip atıklar oluşturan bu bakteriler direkt olarak terin kötü kokmasına nedendir.

Hijyen için yapılması gerekenlerden bahsedecek değilim ama küçük bir uyarı İle belki bu tarz bir sorunu olan birine Yardımcı olmak mümkündür. Günlük olarak banyosunu yapan ama gün içinde ter kokusundan müzdarip olan bir kişi belki de sabun/duş jeli tercihini sorgulamalıdır. Zira bazik ortamlar (yani pH değeri yüksek olan ürünler) cildimizin asit dengesini baz yönde değiştirirler. Bazik değere sahip bir ortam tam da bakterilerin yaşamasına elverişli bir hale gelir. Dolayısıyla temizlensek de ter kokusunun önüne geçemeyebiliriz.

Terleme vücudumuzun bir nevi sigortasıdır. Cildimizin sıcaklık tehdidinde, ısı reseptörleri tarafından alınan sinyaller beynimizde Hipotalamus a gönderilir. Yükselen cilt ısısı, sanki termostatla ayarlanmış bir makinenin ısı yükselince soğutmaya geçmesi gibi cilt ısısı arttığında terleme mekanizmasını devreye sokarak serinlemeyi sağlayacaktır.

Terlemenin kimyası, ter kokusuna çözümler ve deodorant ve roll onların bilinmeyen zararları için, "koku" yazı dizimin gelecek haftaki bölümünde buluşmak dileğiyle..