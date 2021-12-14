Uzm. Bio. Çiğdem Üregen

Stiliniz temel olarak, baştan aşağı nasıl göründüğünüz ve hissedildiğinizle ilgilidir. Bakışınız, gülüşünüz, mimikleriniz, jestleriniz kişisel imajınızı belirleyen etkenlerdir. Giyiminizde tercih ettiğiniz parçalar görsel olarak sizi yansıtmakta ne kadar etkiliyse, görünmeyen ama sizi ifade eden çok etkili bir başka parça da şüphesiz kokunuzdur.

Modern yaşamın sosyal insanı, günlük hayatta tertemiz tenine en uygun parfümü seçip kullanarak gün boyu temizlik hissini devam ettirmeyi hedefler.

Aslında kokusuz olan terimiz, gün içerisinde bakterilerin olaya dahil olmasıyla kötü kokar hale gelebilir. Cildimize uyumlu bir roll on/ deodorant kullanarak bunun önüne geçmek, güne sağlıklı ve fresh devam etmek nasıl mümkün olabiliyorsa, Günlük hayatta Kullandığımız parfüm ile de bunu destekliyor ve bir bakıma tarzımızı yansıtıyoruz. Bu açıdan bakıldığında da parfüm, modanın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Pek çok giyim markasının kendi parfümlerini üretmiş olmaları da sanırım bunun en baş kanıtı...

Firmanın parfümünü üretmesi, belki marka için çeşitlilik sağlarken, kullanıcıya da fantastik bir hayal kurduruyor. Maddi nedenlerle belki o lüks moda markasını giyinemeyen ama parfümünü kullanan kadına, sanki baştan ayağı markayı giyinmiş kuşanmış gibi bir duygu hissettirebiliyor. Bu denli büyük bir etkiyi koku duyusunun tartışılmaz hafıza ve hayal gücüne sahip olması sayesinde sağlıyor.

Ancak giyim ile kıyaslandığında parfüm modası daha yavaş geçen, hatta belki de yıllar içerisinde markanın değişmeden kalan tek ürünü niteliğini taşıyan bir öge olarak karşımıza çıkıyor. Zira kullandığımız koku, bizimle özdeşleşiyor. Tenimize uyuyor, hatıralar barındırıyor…Dolayısıyla giyim tarzımızda revizyonlar yapmak daha kolay bir iş iken parfümümüzü değiştirme konusunda daha muhafazakâr davranabiliyoruz.

Kokular ve parfümler, burada anlatabileceğimden çok daha derin bir konu…Biyolojisi ve Kimyası olan, pek çok detayları barındıran parfüm konusuna, bu hafta bir başlangıç yapıp; devam eden yazılarımda parfümün kalıcı olabilmesi için yapılabileceklerden, bize uygun parfümü nasıl seçeceğimize, parfüm kullanırken yapılan hatalardan, bir koku aldığımızda nasıl olup da yıllar öncesine gidebildiğimize pek çok bilgiyi aktaracağım yazı dizisinin de haberini vermek istedim.

Koku duyusunun farkına varmış olmanın hayatımızın akışını sandığımızdan daha çok etkilediğini gösterebilmek ümidiyle...