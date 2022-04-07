Antrikot Tarifi: Fırında ve Tavada Dana Antrikot Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Pişer?

Vücudun protein ihtiyacını karşılayarak tazelenme ve yenilenme süreçlerinin hızlanmasına yardımcı olan antrikot, yüksek oradan B12 vitamini de içeriyor. Bu özelliği sayesinde hafıza kaybı ve yorgunluk hissinin giderilmesinde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda antrikotun içerisinde bol miktarda demir bulunuyor. Kansızlık, baş dönmesi, uyku gibi problemleri içerdiği demir miktarı sayesinde önlemeye yardımcı oluyor. Yüksek protein ve kolesterol içermesi nedeniyle aşırı tüketimden kaçınılması da gerekiyor.

Antrikot Nasıl Pişirilir?

Antrikot fırında ya da tavada kolaylıkla hazırlanabiliyor. Antrikot pişirmenin püf noktaları arasında eti dövdürmemek yer alıyor. Pişirme esnasında sadece maşa kullanmak doğru karar olacaktır çünkü çatal, bıçak tarzı kesici aletler pişirme esnasında kullanıldığında et suyunu kaybederek sertleşiyor.

Antrikot Fırında Nasıl Pişirilir?

Fırında antrikot tarifi için gerekli malzemeler:

300 gram antrikot

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

İsteğe göre 1 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı tereyağı

Fırında antrikot yapılışı:

Öncelikle antrikotu güzelce yıkamalısınız. Etin suyunu süzülmeye bırakırken bir kap içerisine zeytinyağı ve soya sosunu ekleyin. Ardından kekik, kimyon, kırmızı pul biber ve isteğinize uygun olarak rendelenmiş sarımsağı da ekleyin. Eklemiş olduğunuz tüm malzemeleri bir kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz.

Antrikotu derin bir kaba koyduktan sonra hazırlamış olduğunuz sos karışımını üzerine dökebilirsiniz. Bu sos içerisinde eti yaklaşık 2 saat boyunca marine etmelisiniz. Et marine olduktan sonra geniş bir döküm tavayı ocağa koymalısınız.

Kızmış tavanın içerisine eti yerleştirebilirsiniz. Yüksek ateşte eti 4 dakika boyunca mühürlemelisiniz. Bu esnada ete dokunmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Ardından etin diğer tarafını da mühürlemelisiniz.

Mühürleme işlemi bittikten sonra daha önce ısıtmış olduğunuz 180 derece fırına eti verebilirsiniz. Yaklaşık olarak 30 ila 35 dakika boyunca pişirmeye devam etmelisiniz. Et piştikten sonra üzerine tereyağı sürebilir ve sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Antrikot Tavada Nasıl Pişirilir?

Tavada antrikot tarifi için gerekli malzemeler:

4 dilim antrikot

2 dal biberiye

4 dal taze kekik

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş dilimlenmiş sarımsak

4 adet elma dilim doğranmış patates

4 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Tavada antrikot yapımı:

Antrikotu geniş bir kap içerisine yayın. Ardından üzerine sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, biberiye ve kekikleri bütün olarak ilave edebilirsiniz. Üzerini streç yardımıyla kapattıktan sonra mümkünse bir gece ya da 6 saat boyunca buzdolabında eti dinlendirmelisiniz.

Patatesleri soyup elma dilim halinde kestikten sonra orta boy bir tencerede üzerini geçecek seviyede su ekleyerek ocağa koyabilirsiniz. Su kaynayana dek tencerenin kapağını kapalı tutabilirsiniz.

Su kaynadıktan sonra altını kapatarak 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakmalısınız. Bu esnada fırını 200 derecede ısıtabilirsiniz. Patatesleri süzerek derin bir kaba almalısınız. Üzerine yağ ekleyip dilerseniz çeşni ekleyerek karıştırmalısınız.

Fırın tepsisine yağlı kağıt sererek patatesleri arada karıştırarak 30 dakika boyunca kızartmalısınız. Tavayı yüksek ateşte ısıtıp bez yardımıyla kalan zeytinyağını dökebilirsiniz.

Antrikotları tavaya ekleyerek 2 dakika boyunca mühürlemelisiniz. Ardından taze baharatları ilave ederek tereyağını da sürebilirsiniz. Son olarak etleri bir tahta üzerinde 3 dakika boyunca dinlendirebilirsiniz. Dilimleyip tuz da ilave ederek patateslerle servis edebilirsiniz.