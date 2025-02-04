Ayva tatlısı: Kışa özel, nefis bir tarif

MALZEMELER:

4 adet orta boy ayva

1,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 çay kaşığı karanfil (isteğe bağlı)

1 çorba kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Kaymak (servis için)

YAPILIŞI:

Ayvaları Hazırlayın: Ayvaları iyice yıkayın ve ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkarıp, kabuklarını soyun. Ayvaların her iki yarısını, tatlınızda şekerin güzelce emilmesi için derin bir kabın içine yerleştirin.

Şerbeti Hazırlayın: Bir tencereye suyu, toz şekeri ve limon suyunu ekleyin. Karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Ocağa alıp kaynamaya bırakın. Şeker tamamen eridikten sonra, karanfilleri ekleyin (isteğe bağlı).

Ayvaları Pişirin: Ayva yarılarını şerbetin içine yerleştirin. Üzerine tereyağını ekleyin (isteğe bağlı). Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 40-45 dakika kadar, ayvalar yumuşayana kadar pişirin.

Servis: Ayva tatlıları piştikten sonra, her birini tabağa alıp üzerine şerbetini dökün. Dilerseniz bir dilim kaymak ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun! Bu tatlı, hem hafif hem de lezzetli, özellikle kış aylarında sıcak sıcak sunulması harika olacak!