Barbun Balığı Nasıl Pişirilir? Fırında, Yağda, Tavada Barbun Balığı Nasıl Kızartılır?

Diğer adı barbunya balığı olan barbun balığı, diyet listelerinde de sıklıkla yer alır. K, B, A vitaminleri yönünden zengin olan barbun balığı, Omega 3 yağı asitlerini barındırır. Barbun balığının küçük boyutta olanları kimi zaman tekir balığı ile karıştırılıyor. Ancak ikisi birbirinden farklı türde balıklardır. Sağlık konusunda oldukça yardımları dokunan barbun balığını haftada en az iki kez tüketmek vücut iyileştirici özellik verir. Barbun balığı nasıl pişirilir? Barbun fırında mı tavada mı daha güzel olur? Gibi soruların cevabı ise yazımızın devamında.

Barbun Nasıl Kızartılır?

Barbun, kızartma yöntemi en çok tercih edilen balık türlerinden biridir. Barbun balığını kızartmadan önce iyice temizlemek ve pullarından arındırmak çok önemlidir. Temizleme işleminin ardından ocağa derin bir kızartma tenceresi içine sıvı yağ eklenir. Ya kızdırılmaya bırakıldığında diğer yandan tuz ve un karışımı hazırlanır.

Dilerseniz mısır unu da kullanabilirsiniz. Daha sonra bu karışıma balıklar bulanır. İyice una bulanan balıklar kızmış olan yağın içerisine atılır. Her tarafı iyice kızarana kadar pişirilir. Kızaran balıklar yağdan alınır. Bu işlemin ardından balıkların üzerini havlu kağıt ile bastırarak fazla yağdan arındırabilirsiniz.

Barbun Tavada Nasıl Pişirilir?

Barbun balığının tavada pişirilmesi kızartma işlemiyle hemen hemen aynıdır. İyice temizlenen barbun balığı una bulanır. Ardından çok az yağ eklenen tavaya dizilir. Altlı üstlü pişirildikten sonra tavadan alınır ve yenmeye hazır hale gelir. Tavada pişirmenin kızartmadan farkı yağ oranının az olmasıdır. Tavada pişirilen barbun balığı çok fazla yağ çekmeyecektir. Böylece daha sağlıklı bir alternatif olacaktır.

Barbun Fırında Nasıl Pişirilir?

Barbun balığı fırında pişirildiği zaman besin değerlerini kaybetmez. Bu nedenle en sağlıklı pişirme tekniklerinden biri fırında pişirmedir. Barbun balığını fırında pişirmek için iki yöntem bulunuyor. İlki, iyice temizlenen barbun balıklarını tepsiye yağlı kağıt üzerinde dizin. Ardından doğradığınız domates, biber, soğan, patates gibi sebzeleri balığın etrafına dizin. 200 derecelik fırında iyice yumuşayana kadar pişirin.

İkinci yöntem ise ızgara gibi kullanabileceğiniz bir yöntemdir. Barbun balıklarını fırının içerisinde bulunan demire yatay bir şekilde dizin. Ardından fırının alt, üst ızgara ayarını 200 dereceye ayarlayın balıklar iyice kızarana kadar pişirin. Bu süre yaklaşık 20 dakika sürebilir.

Barbun balığını daha lezzetli bir hale getirmek için, balık sosu hazırlayabilirsiniz. Bu sos için; bir miktar unu kavurun ardından su ile açın. İçerisine tuz, karabiber ekleyin. Sevdiğiniz baharatları da içerisine katabilirsiniz. Daha sonra sarımsak rendeleyin ve karışımı homojen hale getirin. Pişen balıklarınızın üzerine bu sosu dökebilirsiniz. Afiyet olsun.