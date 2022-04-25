Böbrek Nasıl Pişirilir? Kuzu Ve Dana Böbrek Nasıl Yapılır?

Böbrek yemenin sağlığa yararlı etkilerini artık biliyoruz. Gelelim lezzetine. Dana ya da kuzudan tercih edilen böbrek, doğru pişirildiği takdirde oldukça lezzetli hale gelebilir. Ayrıca, iyi temizlenmemiş bir böbreğin tadının da iyi olmasını bekleyemeyiz. Bu sebeple güvenilir yerlerden satın almak önem taşıyor. Böbrek, çeşitli baharatlarla tatlandırılabilen ve birçok sebze ile birlikte tüketilebilen bir yiyecektir. Bazı kişiler böbreği yürek ve ciğer ile karıştırarak da tüketebiliyor. Dilerseniz Tüm sakatatları bir arada pişirerek lezzet ve sağlık bombası yapabilirsiniz. Böbrek nasıl pişirilir? Sorusunun cevabı ise yazımızın devamında yer alıyor.

Dana Böbrek Nasıl Pişirilir?

Böbreğin temizliğinin çok iyi bir şekilde yapılması lezzetine etki eden unsurlardan biridir. Bol su ile yıkanan ve sinirlerinden arındırılan böbreği, dilerseniz tuzlu su içerisinde bir süre bekleterek çok iyi bir şekilde mikroplardan arınmasını sağlayabilirsiniz. İyice temizlenen dana böbrek temizliğin ardından haşlanma aşamasına alınır. Bir süre haşlanıp yumuşatılan dana böbrek, soteleme yöntemi ile pişirilir.

Dana böbreği sotelemek için; küp küp doğranan soğanları yağda kavurun. Ardından, biber ekleyin. Dilerseniz bu aşamada havuç da ekleyebilirsiniz. Kavrulan soğan ve biberlerin üzerine önceden bir miktar haşlamış olduğunuz böbrekleri ilave edin ve kavurun. Renginin kahverengiye dönmesiyle böbreğin piştiğini anlayabilirsiniz. Anca, çok pişirmemeye dikkat etmelisiniz. Çünkü fazla pişen böbrek sertleşir ve yenmesi zorlaşır.

Kavrulan böbreklerin içerisine domates, tuz, karabiber ve diğer baharatları ilave edip domatesler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Bu işlemin kısık ateşte yapılmasına ve düzenli aralıklarla yiyecekleri karıştırmaya özen göstermelisiniz. Dana böbreğiniz bu işlemin ardından hazır hale geliyor. Yanında salata ve ayran ile dana böbreği tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kuzu Böbrek Nasıl Pişirilir?

Kuzu böbrek dana böbreğe göre biraz farklıdır. Kuzu böbreğinin eti danaya göre biraz daha yumuşaktır. Bu nedenle pişirme süresi daha kısadır ve haşlama işlemi yapılmaz. Tıpkı dana böbrek gibi kuzu böbreğin de temizlenme aşaması çok önemlidir. Bol su ile yıkanan böbrekleri sinirlerinden de arındırmalısınız.

Soteleme şeklinde pişirilen kuzu böbreği dilerseniz kuşbaşı şeklinde doğrayabilirsiniz. Küp küp doğranan soğan ve biberler kavrulur. Ardından içerisine kuzu böbrek ve diğer malzemeler eklenir. Lezzet katmak için içerisine sarımsak da ekleyebilirsiniz. Sıklıkla karıştırılması gereken kuzu böbreğin yanmamasına özen göstermelisiniz.

İyice kavrulan kuzu böbrekleri tavadan alabilirsiniz. Eğer hemen tüketecekseniz tavanın sıcaklığı nedeniyle pişmeye devam edeceği için böbrekleri soğuk bir kaba almanız tavsiye edilir. Böylece daha fazla pişip sertleşmeyecektir. Kuzu böbreği yanında pirinç ya da bulgur pilavı ile tüketebilirsiniz. Tavada sotelenen kuzu böbrek ekmek arası yapılarak da tüketilebilir. Isıtılan ekmeğin içerisine böbrekleri koyun, üzerine pul biber ekleyin ve tüketin. Afiyet olsun.