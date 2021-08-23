Bu kek başka! Maden suyu ile muhteşem kekin tarifi

Kek, hemen herkesin favori atıştırmalığı olsa da aslında yapım aşamasında istenilen kıvamı bulmak ve puf puf kabarmış bir keki yapmak oldukça zor olabiliyor. Fakat bu tarif, tam da istediğiniz gibi bir keki dakikalar içinde hazır hale getirmenizi sağlıyor. İşte o tarif…
MADEN SULU MEYVELİ KEK
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı küçük doğranmış kuru meyve karışımı
- 1 portakal veya limon kabuğu rendesi
- 1 su bardağı maden suyu
- 3 su bardağı un (elenmiş)
- 1 paket kabartma tozu
- 2 paket vanilya
Yapılışı:
- Karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak iyice beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.
- Sıvı yağ ve maden suyunu ilave ederek tekrar çırpalım.
- Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek son kez çırpalım.
- Doğranmış meyve karışımını ve rendelediğiniz portakal veya limon kabuğu rendesini de ekleyelim ve biraz daha karıştıralım.
- Önceden ısıtılan 170° fırında yaklaşık 45 dk pişmeye bırakalım.
- Fırından aldıktan sonra kekimizi soğuması için bekletelim. Yeterince soğumadan çıkartmaya çalışırsanız kekiniz parçalanabilir.
- Yumuşacık maden sulu kekimizi dilimleyerek servis edelim.