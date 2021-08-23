Bu kek başka! Maden suyu ile muhteşem kekin tarifi

Kek, hemen herkesin favori atıştırmalığı olsa da aslında yapım aşamasında istenilen kıvamı bulmak ve puf puf kabarmış bir keki yapmak oldukça zor olabiliyor. Fakat bu tarif, tam da istediğiniz gibi bir keki dakikalar içinde hazır hale getirmenizi sağlıyor. İşte o tarif…

MADEN SULU MEYVELİ KEK

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı küçük doğranmış kuru meyve karışımı

1 portakal veya limon kabuğu rendesi

1 su bardağı maden suyu

3 su bardağı un (elenmiş)

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

Yapılışı: