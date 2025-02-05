Çatlamayan ve dağılmayan içli köfte için aşçıların uyguladığı yöntem! Bu tarifle herkes içli köfte ustası olacak…

İçli köfte yapmak artık gözünüzü korkutmasın! Bu bahsedeceğimiz yöntemler ile içli köfte hamurunuz ne çatlayacak ne de dağılacak. İşte tarif detaylarıyla birlikte içli köfte yapmanın püf noktaları.
DIŞ HARCI İÇİN:
2 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı irmik
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı pul biber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su (bulguru ıslatmak için)
İç harcı için:
250 gram kıyma (tercihen orta yağlı)
1 adet soğan (rendelenmiş)
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı kararbiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1/2 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)
Yarım demet taze soğan (isteğe bağlı)
Yarım demet maydanoz (isteğe bağlı)
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvı yağ (kızartmak için)
YAPILIŞI:
İnce bulguru geniş bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu dökün. Karıştırın ve bulgurlar suyu çekene kadar yaklaşık 10-15 dakika üzeri kapalı bir şekilde bekletin. Bu nokta son derece önemli.
Bulgurlar şiştikten sonra içine irmiği, yumurtayı, unu, tuzu, pul biberi ve zeytinyağını ekleyin. Yoğurun, hamur kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Gerekirse azar azar su ekleyebilirsiniz.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın, rendelenmiş soğanı ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Üzerine kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Kıyma piştikten sonra tuz, karabiber, pul biber, ceviz içi, taze soğan ve maydanozu ekleyin. Karıştırıp 5-10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. İç harcınız hazır.
Bulgur karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinde yuvarlayın ve içini açın. Ortasına iç harcı koyun, kenarlarını kapatıp yuvarlak veya oval şekil verin. İç harcı fazla koymamaya özen gösterin, aksi takdirde köfteler patlayabilir.
Bir tavada bol sıvı yağı ısıtın. Köfteleri dikkatlice sıcak yağda kızartın. Her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartın.
Kızaran içli köfteleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun!
ÇATLAMAYAN İÇLİ KÖFTE YAPMANIN PÜF NOKTALARI
BULGURU İYİCE ŞİŞİRİN
Bulguru sıcak suyla ıslattıktan sonra, iyice şişmesini bekleyin. Bu, köftenin iç kısmının yumuşak olmasını sağlar. Bulguru şişirirken mutlaka ağzını kapatın. Bu nokta son derece önemli.
HAMURUN KIVAMI
Hamurunuzu yoğururken sert olmamasına özen gösterin. Hamurun biraz daha yumuşak olması, köftelerin daha pürüzsüz ve düzgün şekil almasını sağlar. Hamur çok kuruysa, azar azar su ekleyebilirsiniz. Ellerinizi ıslatarak hamurunuzu yoğurun aksi halde kuruyarak pişirme sırasında çatlama meydana gelebilir. Yoğurma aşamasında elinizi ıslatmak yerine yağlayabilirsiniz de… Bu da ayrı bir yöntem. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel kıvam alacak ve dağılmayacaktır. Yoğurma işlemini kısa tutmayın, olabildiğince uzun ve yumuşak homojen bir kıvam alana kadar yoğurun.
KIYMA İYİ PİŞMELİ
Kıymayı pişirirken suyunu tamamen çekene kadar bekleyin, böylece köftenin içinde sıvı kalmaz. Aksi takdirde, içli köfte kızarırken patlayabilir. Kıymayı soğumaya bırakın eğer sıcak doldurursanız içli köfteleriniz çatlar.
SOĞANI KAVURUN
Soğanı pembeleşinceye kadar güzelce kavurun ve soğuyan kıyma ile birleştirin.
CEVİZ VE BAHARAT
İç harca ceviz eklemek, köftenin içine güzel bir lezzet ve kıtırlık katar. Ayrıca baharatları (pul biber, karabiber) doğru oranda kullanmak, iç harcın İç harcı abartmayın: İçli köftenin içinde çok fazla harç kullanmak, köftelerin patlamasına neden olabilir. Harcı dengeli bir şekilde koymak önemlidir.
ŞEKİL VERME
Hamuru açarken ceviz büyüklüğünde bir parça alıp parmaklarınızla ince bir tabaka yapın ve su ile avcunuzu ıslatın böylece yapışmayan, içi dolgulu ve ince dışı kolayca şekil alır.
30 DAKİKA BEKLETİN
İçini doldurup kapattığınız içli köfteleri büyük bir tepsiye dizin ve üzerini streç film ile örtün. Vaktiniz varsa, buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.
SIVI YAĞIN SICAKLIĞIKızartma esnasında yağı çok sıcak yapmamalısınız. Aksi takdirde içi yeterince pişmeden dışı yanabilir. Yağ orta sıcaklıkta olmalı, böylece köfte dışı çıtır, içi ise yumuşak kalır.
YAĞDA DİKKATLİ KIZARTMA
Köfteleri dikkatlice kızartın, her iki tarafının da iyice kızarmasına ve altın rengini almasına özen gösterin. Bir seferde fazla köfte atmamaya çalışın, çünkü çok kalabalık bir tavada köfteler birbirine yapışabilir.