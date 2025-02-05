Çatlamayan ve dağılmayan içli köfte için aşçıların uyguladığı yöntem! Bu tarifle herkes içli köfte ustası olacak…

İçli köfte yapmak artık gözünüzü korkutmasın! Bu bahsedeceğimiz yöntemler ile içli köfte hamurunuz ne çatlayacak ne de dağılacak. İşte tarif detaylarıyla birlikte içli köfte yapmanın püf noktaları.

YAPILIŞI:

İnce bulguru geniş bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu dökün. Karıştırın ve bulgurlar suyu çekene kadar yaklaşık 10-15 dakika üzeri kapalı bir şekilde bekletin. Bu nokta son derece önemli.

Bulgurlar şiştikten sonra içine irmiği, yumurtayı, unu, tuzu, pul biberi ve zeytinyağını ekleyin. Yoğurun, hamur kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Gerekirse azar azar su ekleyebilirsiniz.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın, rendelenmiş soğanı ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Üzerine kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Kıyma piştikten sonra tuz, karabiber, pul biber, ceviz içi, taze soğan ve maydanozu ekleyin. Karıştırıp 5-10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. İç harcınız hazır.

Bulgur karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinde yuvarlayın ve içini açın. Ortasına iç harcı koyun, kenarlarını kapatıp yuvarlak veya oval şekil verin. İç harcı fazla koymamaya özen gösterin, aksi takdirde köfteler patlayabilir.

Bir tavada bol sıvı yağı ısıtın. Köfteleri dikkatlice sıcak yağda kızartın. Her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartın.

Kızaran içli köfteleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun!