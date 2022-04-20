Çupra Nasıl Pişirilir? Fırında, Yağda, Tavada Çipura Balığı Nasıl Ve Kaç Dakikada Yapılır?

Çupra balığının birçok pişirilme yöntemi bulunmaktadır. Ülkemizde en çok tavada pişirme yöntemi tercih edilir. En çok marine edilen balıklar arasında yerini alan çipura nasıl pişirilir? Sorusu çokça aratılır. Bu yazımızla birlikte çupra ya da diğer adıyla çipuranın hangi yöntemlerle pişirilebileceğini ve çeşitli tarifleri görebilirsiniz.

Çupra Nasıl Pişirilir?

Tüm çupra tariflerinde geçerli olan kurallar vardır. Bunlardan ilki çupranın temizliğinin mutlaka yapılmış olması gerektiğidir. Temizlenmeyen çupra, organlarda yer alan zararlı bakterileri de vücudumuza alabileceğimizi gösterir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. İkincisi ise kılçıklarının alınmış olmasıdır.

Kılçıkları alınan çupra daha kolay yeme imkanı sunar. Çuprada bulunan küçük kılçıklar yerken rahatsızlık verebilir. Bu sebeple pişirilmeden önce çupranın hem içi hem de kılçıkları alınmalı ve bol su ile yıkanmalıdır.

Fırında Çupra Nasıl Pişirilir?

Fırında pişirilecek olan çupra öncelikle temiz olmalıdır. Arından çupra üzerine yatak biçimde bir bıçak yardımıyla kesikler atılmalıdır. Bu kesikler çupranın daha kolay ve eşit pişmesini sağlayacaktır. Daha sonra çupra tepsiye dizilir. Üzerine limon dilimleri, zeytinyağı, tuz ilave edilir.

Dilerseniz tepsinin içerisine balıkların etrafında olacak şekilde soğan, patates ve domates dilimleri ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız tepsiyi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına konulur. Çupra, ne zaman pişeceği net olmayan balıktır. Kontrollü pişirme ile çuprayı fırında bekletmelisiniz. İyice üzeri kızaran ve içi yumuşayan çupralar pişmiş demektir. Afiyet olsun.

Tavada Çupra Nasıl Pişirilir?

Ülkemizde en çok tercih edilen çupra pişirme yöntemi budur. İyice temizlenen çupralar üzerine öncelikle yatay şekilli çizikler atılır. Bu yöntem çuprayı eşit biçimde pişirecektir. Arından ayrı bir kapta un ve tuz karışımı hazırlayarak çupraları bandırmalısınız.

Unun balığın her tarafına bulandığından emin olmalısınız. Bu işlemin ardından önceden ısıtılmış tavaya bir miktar yağ ekleyin ve çupraları dizin. Orta ateşte pişen çupralar iki tarafı eşit bir şekilde piştiğinde hazır hale gelir. Dilerseniz bir havlu kağıt yardımıyla çupraların fazla yağını çektirebilirsiniz. Afiyet olsun.

Izgarada Çupra Nasıl Pişirilir?

Izgarada çupra yapmanın en önemli püf noktası çupra balığının mutlaka marine edilmesidir. Temizlenen ve bol su ile durulanan çupraların marinesi hazırlanır. Zeytinyağı, tuz, karabiber, sarımsak, doğranmış maydonoz ve balık sosu karıştırılır. Ardından çupralar bu sos içerisine yatırılır ve en az iki saat buzdolabında bekletilir. Bekleyen çupralar ızgara üzerine alınır ve önlü arkalı olarak pişirilir. Yaklaşık on beş dakika içerisinde çupralar pişecektir. Afiyet olsun.

Yağda Çupra Nasıl Pişirilir?

Biraz sağlıksız bir yöntem olsa da en sevilen yöntemlerden biri de yağda kızartma işlemidir. Temizlenen çupralar un ya da mısır unu ve tuz karışımına bandırılır. Ardından iyice kızmış olan sıvı yağ içerisine atılır.

Rengi dönen çupra balığı pişmiş demektir. Bu işlemin yapılırken mutlaka yüksek ateşte ve kontrollü olarak yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde yüksek ısı nedeniyle çupra balığı yanabilir. Pişen çupra balıklarının üzerine havlu kağıt ile bastırırsanız balığın içerisindeki fazla yağı çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun.