Hamburgerin lezzetini üst noktaya taşıyın: en pofuduk hamburger ekmeği

Hamburger ekmeği, birçok farklı tarife sahip olsa da aslında temelde tek bir mantık üstüne kurulu. En iyi malzeme karışımı ve doğru bir pişirme süreci. İşte en pofuduk hamburger ekmeğinin tarifi.

MALZEMELER:

2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4-4,5 su bardağı un

Üzeri için yumurta sarısı

Susam

YAPILIŞI

Su, maya ve şekeri bir kaba alarak karıştırın. Kontrollü bir şekilde unu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Unun yarısı kadarını ekledikten sonra tuzu da ekleyin ve kalan unla birlikte karıştırmaya devam edin. Ele yapışmayan ve elastik kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Bu kıvama geldikten sonra hamuru yuvarlak hale getirerek üzerini örtün. 45 dakika 1 saat aralığında hamur iki katı boyutuna ulaşana kadar bekletin. Dinlendirdikten sonra hamuru tekrar yoğurun ve 8 eşit parçaya bölün. Böldüğünüz hamurları hamburger ekmeği boyutlarında yuvarlayın ve tepsiye dizin. Tepside mayalanma için 15-20 dakika boyunca dinlendirmeye devam edin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

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