Kereviz Nasıl Pişirilir? Kereviz Yemeği Nasıl Yapılır Ve Kaç Dakika Pişirilir?

Kerevizin lezzeti çok güzel kadar insan sağlığı için faydaları da oldukça fazladır. Yüksek tansiyonu dengeler, pankreas kanseriyle savaşır. Yüksek kolesterolü önlerken sindirimi de kolaylaştırır. Ayrıca sakinleştirici etkisi de vardır. Bu kadar sağlıklı bir yemek dolayısıyla arama motorlarında çok fazla aranan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Şimdi kerevizin pişirilme yöntemlerine göz gezdirelim.

Terbiyeli Kereviz Nasıl Pişirilir?

Malzemeler:

1 adet orta boy kereviz

2 adet patates, 1 adet soğan

2 adet havuç, zeytinyağı ve tuz.

Terbiyesi için;

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 adet limon tuzu ya da limon suyu

Sıcak su.

Yapılışı;

Patatesleri, havuçları ve kerevizi güzelce soyup yıkayın. Ardından hepsini küp küp doğrayıp yağda kavurmaya başlayın. Ardından soğanı ilave edin. Soğanı da kavurduktan sonra kereviz yapraklarını da doğrayıp ekleyin.

Birkaç kere karıştırıp malzemelerin üzerini geçecek kadar su ve tuz ekleyin. Ardında terbiyesini hazırlamaya başlayın. Bunun için terbiye malzemelerini bir kasede çırpıp diğer malzemeler yumuşayınca üzerine ekleyin. 5 dakika daha kaynattıktan sonra servis edebilirsiniz.

Zeytinyağlı Kereviz Yemeği Nasıl Yapılır?

Kerevizin birçok pişirme çeşidi olsa da insanlar en çok zeytinyağlı olanını tüketmeyi tercih ediyorlar. Genellikle 15 dakika hazırlık ve 20 dakika pişirme süresiyle toplamda 35 dakikalık bir servis süresi vardır.

Malzemeler:

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

2 adet orta boy kereviz

Yarım limon

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı portakal suyu

1 çay kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

3-4 adet kereviz yaprağı

Püf Nokta:

Kerevizleri kestikten sonra hemen kullanmayacaksanız limonlu suda bekletmelisiniz. Aksi halde kararmaya başlayacaklardır.

Yapılışı:

Soğanları ince ince kıyarak küp küp doğrayın. 2-3 kaşık zeytinyağı ile orta veya kısık ateşte kavurun. Bir yandan da havuç ve patatesi küp küp doğrayın. Sonrasında soğanların yanına ekleyerek kavurmaya devam edin. Sonrasında kerevizleri de güzelce soyup ayıklayıp orta boy küpler halinde veya dilim dilim doğrayın.

Daha sonra kerevizleri de sebzelerin üzerine ekleyin. Kerevizleri ekledikten sonra ayırdığınız limonun suyunu tencereye sıkın. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra 2-3 dakika kadar daha kavurun. Kavurma işleminden sonra portakal suyunu, tuzu ve şekeri, kalan zeytinyağını da ekleyin, karıştırmaya devam edin.

Son olarak kereviz yapraklarını da rastgele yerleştirip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp kapağını kapatarak kaynatmaya devam edin. 20-25 dakika daha kaynadıktan sonra sıcaklığını kontrol edip altını kapatın. Soğumaya bırakın. Soğutulup dinlendirildikten sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Kereviz Sapı Çorbası Nasıl Yapılır?

Kerevizin kendisi dışında sapı da oldukça sağlıklıdır. Sapıyla çorba, kavurma ve kereviz sapı yemeği yapabilirsiniz. Kereviz saplarını ince ince doğrayın. Havuç, patates, tavuk suyu ve çeşitli baharatlar gibi malzemelerle bir araya getirerek hastalıklardan koruyan mükemmel bir çorba hazırlayabilirsiniz.

Kereviz Sapı Kavurması Nasıl Yapılır?

Canınız sulu yemek değil de farklı bir şey çekiyorsa ve elinizde fazla miktarda kereviz sapı varsa bu tarif tam size göre. Et veya tavuk yemeğinin yanına kereviz sapını zeytinyağında kapya biber, kuru soğan ve çeşitli baharatlar ile kavurup tüketebilirsiniz.

Kereviz Sapı Yemeği Nasıl Pişirilir?

Kereviz sapının sulu yemeğini de denemenizi öneririz. Kuru soğan, biber, bol miktarda domates, biber salçası ve bir miktar kıyma ile bu yemeğin tadına doyamayacaksınız.