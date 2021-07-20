Lokum kıvamında yumuşacık kavurma yapmanın sırrı! Bu püf noktasına dikkat...

Kavurma etin tadını en iyi şekilde deneyimleyebileceğiniz lezzetlerden biri. Her bayramda herkesin sabırsızlıkla beklediği bu lezzeti yapmak yapmak zor olmasa da etin doğru pişirmek oldukça önemli bir hale geliyor. Bu nedenle pişirme esnasında dikkat edebileceğiniz birkaç kural ile etin en iyi kıvamda pişmesini sağlayabilirsiniz. İşte muhteşem kavurma tarifi...
MALZEMELER:
- 500 gram dana eti
- 2 adet orta boy domates
- 1 adet soğan
- 1 adet kapya biber
- 2 adet yeşil biber
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
YAPILIŞI:
- Etleri derin bir tencere veya tavaya aldıktan sonra zeytinyağı ile birlikte kısık ateşte pişirmeye başlayın. Ardından tereyağını da ekleyin ve kavurmaya devam edin.
- Kavrulan etlere bir çay pardağı suyu ilave edin ve yemeğin kapağını kapatın.
- Etler birkaç dakika bu şekilde piştikten sonra soğanları ekleyin ve kavurmaya devam edin.
- Soğanlarla birkaç dakika kavurduktan sonra doğradığınız kapya ve yeşil biberleri de ekleyerek hep birlikte kavrulmalarını sağlayacak şekilde karıştırın.
- 5 dakika sebzeler ve et birlikte sotelendikten sonra doğradığınız domatesleri de ekleyin.
- Etler suyunu çekene kadar bu şekilde pişirmeye devam edin. Soğanlar da yeterince kavrulduktan sonra baharatlarını ilave edin ve 4-5 dakika daha pişirmeye devam edin.
- Sıcak olarak lavaş ve ayranla birlikte servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun.