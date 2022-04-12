Mercan Balığı Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Mercan Balığı En Güzel Nasıl Yapılır?

Mercan balığı; taşlık, kaya araları ve yosunluk bölgelerde yaşayan bir balıktır. Bunun haricinde ortalama 24 cm boya sahiptir. Yumurtlama dönemi ise Şubat ve Nisan aylarıdır. Bu bağlamda mercan balığının en lezzetli olduğu ay, Mayıs ayıdır. Ülkemizde en çok Ege Denizi, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülmektedir. Ayrıca yine ülkemizde tüketilen deniz ürünlerinden bir tanesidir. Bol ve lezzetli etiyle öne çıkan mercan balığı yağ bakımından yoksundur. Bu yüzden fırın yerine ızgarada daha iyi pişmektedir. Kızartma olarak da buğulama yapılabilir. Yahnisi, çorbası ve dolması da meşhurdur. Mercan balığı nasıl pişirilir? İşte tarifimiz…

Mercan Balığı Tarifi

Öncelikle mercan balığını güzelce temizlemeniz gerekmektedir.

Sonrasında balıkları kızartmak için bıçakla balığa kesik açılması gereklidir.

Balığın dışı isteğe göre mısır ununa bulanır.

Daha sonra ise tavaya yağı ekleyip önlü arkalı çevirerek pişirebilirsiniz.

Izgarada mercan balığı yapmak için ise öncelikle marina işlemi yapmalısınız.

Hazırladığınız sosun içerisinde balık yaklaşık 30 dakika bekletilir.

Sonrasında ızgara ısıtılıp hazır hale getirilir.

Balıklar ızgara teline dizilerek yine arkalı önlü biçimde pişirilir.

Mercan Balığı Nasıl Pişirilir?

Mercan balığının pek çok pişirme yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; ızgarada, fırında, buğulama yöntemiyle ve tavada kızartma yöntemleridir. Fakat lezzet tutkunları daha çok fırında ve tavada kızartma yöntemini kullanmaktadır. Buna göre tavada kızartma yöntemi şöyledir:

Balığı temizledikten sonra yıkayınız.

Balığı kuruttuktan sonra bir tabağa mısır unu ve istediğiniz baharatları ekleyin.

Unlu karışıma balığı ekleyip iyice bulayın.

Bu işlemin ardından tavaya yağ eklenir ve kızması için beklenir.

Yağ kızdıktan sonra balıklar arkalı önlü çevrilerek pişirilir.

Fırında Mercan Balığı Nasıl Pişirilir?