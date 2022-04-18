Pirzola Nasıl Pişirilir? Dana, Tavuk Ve Kuzu Pirzola Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Yapılır?

Pirzolanın lezzetli ve yumuşak olması için bir takım pişirme teknikleri bulunuyor. Pirzolayı pişirirken bazı püf noktalarına dikkat etmek etin damak zevkinize daha uygun olmasını sağlayacaktır. Pirzola et nasıl pişirilir? Öğrenmek istiyorsanız ve çeşitli pirzola tariflerine göz atmak istiyorsanız yazımızın devamını mutlaka incelemelisiniz.

Pirzola Nasıl Pişirilir?

Pirzola tavada, fırında ya da ızgara şeklinde pişirilebilir. Ancak en tavsiye edilen şekli tava ya da ızgarada pişirilmesidir. Pirzolayı pişirmeden önce marinede bekletilmesi tavsiye edilir. Marine etmek içinse genellikle zeytinyağı, tuz, karabiber karışımı tercih edilmektedir. Marine işleminden sonra dilediğiniz şekilde pirzolayı pişirebilirsiniz. Çeşitli pirzola pişirme tariflerini incelemek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

Tavada Pirzola Nasıl Yapılır?

İyi bir tavada pirzola için tavanın döküm olması lezzeti arttıracaktır. Ancak döküm tavanız yoksa çelik bir tava da tercih edebilirsiniz. Öncelikle işleme tavayı ısıtarak başlamalısınız. Tava iyice ısındıktan sonra yüksek ateşte pirzolanın iki tarafı mühürlenir. Ardından ocağın ısısını ortaya alarak tavaya yağ ekleyebilirsiniz. İki tarafı ortalama beşer dakika olacak şekilde pişirdikten sonra tavada pirzolanız hazır olur.

Fırında Pirzola Nasıl Yapılır?

Fırında pirzola yapmak için mutlaka pirzolaların tava üzerinde mühürlenmesi gerekiyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına mühürlediğiniz pirzolayı koyun. 15-20 dakika fırın ısısında tutmak pirzolanın pişmesi için yeterli olacaktır. Dilerseniz fırını kapattıktan sonra biraz tereyağı ekleyerek beş dakika daha bekletebilirsiniz.

Izgarada Pirzola Nasıl Yapılır?

Izgara pirzola için pirzolaların mutlaka marine edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde tadı ve yapısı lastik gibi olabilir. En az yarım saat marine edilen pirzola önceden açılmış ve ısıtılmış elektrikli ızgaraya ya da mangala konur. Dilerseniz ızgara tellerini soğan ile ovabilir ardından pirzolayı pişirmeye başlayabilirsiniz. İki tarafı da eşit bir şekilde pişirdikten sonra ızgara pirzolanız hazır olacak.

Çeşitli Pirzola Tarifleri Nelerdir?

Pirzolayı daha da lezzetlendirmek için çeşitli malzemelerle süsleyebilir ya da birlikte pişirebilirsiniz. Örneğin; Antep fıstıklı pirzola oldukça meşhur bir pirzola tarifi çeşididir. Pirzolanın pişirilmesinin ardından kenarlarının çekilmiş Antep fıstıklarına bulanması işlemine denir. Antep fıstığı ve kırmızı et son derece birbirine yakışır. Değişik tatlar denemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka uygulamalısınız.

Bir diğer pirzola tarifi ise; Karalahana sarmalı pirzola. Damak zevkinize uygun olan birkaç sebzeyi küçük küçük doğrayın. Ardından haşlanmış karalahana yaprağının üzerine yerleştirin. Sebzelerin peşinden ise pirzolayı ekleyin ve lahanayı sarın. Hazırladığınız karalahana sarmalı pirzolanızı fırında pişirin. Dilerseniz salçalı sos hazırlayarak tarife ekleyebilirsiniz. Oldukça lezzetli olan bu tarifi de mutlaka tatmalısınız.