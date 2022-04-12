Tarhana Nasıl Pişirilir? Kuru Ve Yaş Tarhana Çorbası Nasıl Pişirilir Ve Yapılır?

Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya gibi birçok bölgeye yayılmış ve farklı yapım şekilleriyle ünlenmiş çorba çeşidinden biri tarhana çorbasıdır. Tarhananın önemli bir bölümü yoğurttan oluşmaktadır. Oldukça besleyici bir besin türüdür. Ayrıca kuru toz şeklinde uzun süre saklanabilir. Yoğurt, kurutulmuş nane, buğday unu, kurutulmuş kırmızı biber, yeşil biberden oluşan tarhananın tadı ekşi olmaktadır. Kahramanmaraş, Malatya, Uşak, Edirne, Afyon, Çankırı gibi birçok ilde tarhana yapımı meşhurdur. En ünlü olduğu yer Maraş tarhanasıdır. Tarhana kurumadan, yarı kurumuş (firik) halinde, kurumuş halde ve çerez gibi, çorba halinde, sıcak haldeki et veya kelle suyuna ıslanarak, yağda kızartılarak, ıslanmış tarhana yağda soğanla kavrularak, sıcak sac üzerinde gevretilerek tüketilebilir. Sizleri daha fazla bekletmeden "tarhana nasıl pişirilir" sorusunun adım adım yanıtlayalım.

Tarhana Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

Yoğurt

Kurutulmuş nane

Buğday unu

Kurutulmuş kırmızı biber

Yeşil biber

Bu malzemelerin hepsini bir kap içerisine ekleyin. Hamur haline gelene kadar ovun. Daha sonra harç haline geldiğinde bir kap içinde üstü bir bezle örtülerek mayalanması ve kabarması için en az 7 gün bekletin. Bu bekleme süresi tarhananın türünü belirleyecektir.

Uzun süre mayalanmaya bırakılan tarhana ekşi tarhana olur, daha az bekletilerek kurumaya alınan tarhana tatlı tarhana olacaktır. Mayalanan harç, parçalar hâlinde bir bez üzerine serilir. Açık havada, gölgelik bir yerde kuruması beklenir. Kuruduktan sonra dileyen elle toz haline getirip çorbasını yapabilir ya da daha büyük parçalar ya da simit hâline getirerek saklayabilirsiniz.

Tarhana Çorbası Nasıl Pişirilir?

Tarhana çorbasının malzemeleri:

6 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı domates salçası

1 diş ezilmiş sarımsak

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Öncelikle 6 yemek kaşığı toz tarhanayı bir kâsenin içine ekleyin. Kâsenin içine 1 bardak su ilave edin ve erimesi gerektiği için yavaş yavaş karıştırın. Diğer tarafta tencereye 3 litre su koyarak tencerenin içine; 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 tabletlik et suyu ilave edin. 2 yemek kaşığı domates salçasını da ilave ederek kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca tarhanayı tencerenin üzerine ekleyin. Karıştırmayı hiç bırakmayın. Üzerine biraz tuz ve şeker ilave edin. Tarhana tencerede tamamen eriyince artık kaynamaya bırakılır. Eğer kıvamı çok koyu olduysa biraz su ekleyebilirsiniz. İsteğe göre üzerine kuru nane ya da yanına pekmez eklenerek servis edilebilir.

Not: ilk defa pişirenler için tencerede önce tereyağının, salçanın ve tarhananın birlikte kavrulmasından sonra suyun ve et suyunun soğuk olarak ilave etmesi önerilir.