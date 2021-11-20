Taze olup olmadığından emin olun! Yumurtanın sarısında beyaz halka varsa...

Ürün satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok noktayı göz önünde bulundurarak hem taze hem olgunlaşmış bir alternatife karar verebilirsiniz. Bu sayede en doğru seçeneği tercih ederek lezzetli ve sağlıklı beslenebilme ihtimalinizi de yükseltebilirsiniz. İşte bir yiyeceğin alınabilir olduğunu gösteren o ipuçları...

Yumurtanın sarısı ortada ise yumurta tazedir





Bir yumurtayı kırdığınızda, sarısına bakın. Ortada yer alıyorsa ve çevresinde şeffaf bir beyaz halka varsa bu yumurta taze demektir. Ayrıca, sarının kendisi hacimli olmalıdır. Düz ise yemeyin. Beyazın net sınırları yoksa ve yumurta yayılırsa, bu bozulan yiyeceklerle uğraştığınızın bir işareti olabilir.

İşte bir yumurtanın kalitesini anlamanın başka bir yolu: çiğ bir yumurtayı (hala kabuğunda) suya koyun. Dipte kalıyorsa tüketmekte fayda var. Bir tarafı yukarı çıkarsa, yumurta o kadar taze değil ama yine de yenilebilir demektir. Su yüzeyine çıkarsa, atmanız gerekir.

Bir avokadonun tazeliği "kuyruğu" ile kontrol edilebilir





Bir avokadonun ne kadar taze olduğunu kontrol etmenin ve görmenin kolay bir yolu var. "Kuyruğuna" bakın. Çıkarmaya çalışın, eğer yapması kolaysa, bu avokadonun taze olduğu anlamına gelir. "Kuyruğu" çıkarmak zorsa, meyve henüz olgunlaşmamış demektir.

İyi bir balkabağı kulağa "boş" gelir

Elinizde tuttuğunuz balkabağının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek için üzerine vurun. Sesi dinleyin. İçi boş gibi geliyorsa, bu ürün satın almaya değer. Dış tarafta, meyve katı görünmelidir.

Sulanmış yoğurt tüketilmeli

Bazen hala yemesi iyi olan ürünleri atıyoruz. Örneğin; yoğurdun üzerinde bir sıvı tabakası belirdiğinde bu ürün tüketilebilir. Bu, besin maddelerine sahip peynir altı suyudur. Yenmesi güvenlidir, bu nedenle daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için yoğurdu karıştırabilirsiniz.

Balık sıkı olmalıdır





Her zaman taze balığın dokusunu kontrol edin. Parmağınızla vücuduna bastırın. Balığın eti eski şekline dönmeli, pullar sağlam ve sıkı olmalıdır. Ayrıca, balığın gözlerinin içine baktığınızdan emin olun: beyaz bir tabakadan arındırılmış olmalıdır.

Tavuğun etrafında sıvı olmamalıdır

Tavuk seçerken etraflarında fazla sıvı olmayan parçaları tercih edin. Dondurulmuş bir tavuğu dondurucudan çıkarırsanız ve sanki tavuk donmuş bir su birikintisinin içinde yatıyormuş gibi ürünün çevresinde çok fazla buz varsa, bu eti yemek güvenli değildir. Bu noktada, derisi çok kırmızı olan tavuklardan kaçındığınızdan emin olun .

Saf hindistan cevizi yağını tespit etmek kolaydır

Hindistan cevizi yağında katkı maddelerinin varlığını tespit etmek kolaydır. 30 dakika buzdolabına koyun. Hindistan cevizi yağı katılaşacak ve diğer katkı maddeleri ayrılarak ayrı bir katman olarak görünecektir.

Soğan kabuğunun ilk katının altında leke olmamalıdır





Bir soğan alın ve kabuğun ilk tabakasının altında nasıl göründüğünü kontrol edin. Kabuğu solmuş gibi görünen lekeler görüyorsanız, soğanda biraz küf var demektir. Bu sebzeyi almasanız daha doğru bir tercih olur.

Tam sarı limonları seçmek daha iyidir

Bir limonun olgunluğunu gözle belirlemek kolaydır. Derinin zengin sarı rengi ve pürüzsüzlüğü, meyvenin olgun olduğunu anlayabileceğiniz işaretlerdir. Soluk sarı bir renk ve yeşilimsi bir renk tonu, limonu satın almamanız gerektiği anlamına gelir.

Çekirdek kahve satın alın





Kahve severlerin öğütülmüş kahve almamaları tavsiye ediliyor çünkü bu kadar çok kişi tarafından sevilen bu ürün çoğu zaman tahrif ediliyor. Toz haline getirilmiş bir kahvede tam olarak ne olduğunu söylemek zor olabiliyor. Bunu önlemek için kahve çekirdeklerini satın alıp kendiniz veya satın aldığınız mağazada öğütebilirsiniz.