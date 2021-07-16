Vişneli yalancı sarma tarifi

MALZEMELER

1/2 kg dondurulmuş vişne

1/2 kg salamura asma yaprağı

4-5 adet soğan

1 su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tozşeker

Yeteri kadar sıcak su

Tuz

Üzerine:

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Piyazlık doğradığınız soğanı zeytinyağında rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edin ve şeffaflaşana dek kavurun. Tuz ve şekeri katıp, karıştırın. Vişneden yarım su bardağını kenara ayırıp, kalanını robottan geçirin ve tencereye katın. Malzemenin üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Asma yaprağının fazla tuzunu almak için ılık suya koyun. 10 dakika bekletip süzün. Aynı işlemi birkaç kez tekrarlayın. Bir adet asma yaprağını düz bir zemine serin ve içine vişneli harçtan koyup sarın. Tüm harç bitene dek işleme devam edin. Sarmaları pişireceğiniz tencerenin dibine bir sıra asma yaprağı yayın. Üzerine sarmaları dizin. Ayırdığınız vişneleri aralarına yerleştirin. Zeytinyağı ve sarmaların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Isıya dayanıklı bir tabağı sarmaların üzerine koyun. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana dek hızlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte yarım saat pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.