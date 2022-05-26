Rüyada Kartal Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Beyaz Kartal Görmek Ne Anlama Gelir?

Kanatlı hayvanların en güçlüsü olan kartal, rüyada görüldüğü vakit rüya sahibinin oldukça ilgisini ve merakını cezbeder. Rüyada görülen kartalın büyüklüğü, rengi ve durumuna göre rüyanın sembol ettiği olgular değişkenlik gösterebilir. Peki, rüyada kartal yakalamak ne anlama gelir? Rüyada beyaz kartal görmek ne anlama gelir? İşte yanıtlar...

Rüyada Kartal Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kartal görmek, rüya sahibinin izzet ve şeref derecesinin artacağına delalet eder. Rüyayı gören kimsenin yakın zamanda düşmanlarını saf dışı edeceği, azmi sayesinde mükafat göreceği, ailesi içinde çokça sevilip saygı göreceği ve halk içinde itibar göreceği rivayet edilir.

Rüyada uçan kartal görmek, rüya sahibinin hayallerinin gerçek olacağına ve hayırlı uzun bir yolculuğa çıkacağına delalettir. Rüyada evin içinde kartal görmek, o ev hanesinden bir kişinin büyük başarılara imza atarak yüksek mevkilere geleceğine işaret eder.

Rüyada beyaz kartal görmek, rüya sahibinin temiz kalpli ve güçlü bir kimseyle ortak iş yaparak kazanç sağlayacağına, rüya sahibi bekar ise hayırlı bir evlilik yapacağına evliyse ileride makam mevki sahibi olacak bir evlada sahip olacağını delalettir. Rüyada beyaz kartal gören kişinin hanesinden bir kişinin hayırlı haberlerini duyacağı, çevresi tarafından takdir edileceği rivayet edilir.

Rüyada siyah kartal görmek rüya tabircileri tarafından pek hayırlı sayılmaz. Bu rüyayı gören kimsenin sevdiği bir kişinin sıkıntıya düşeceği ve büyük zorluklar çekeceği rivayet edilir. Rüyada siyah kartal görmek, rüya sahibinin kendisi yahut çevresinden bir kişinin yaşayacağı zorlu günlere, hayırsız bir haber alacağına işaret eder.

Rüyada kartal yakalamak oldukça hayırlı sayılan bir durumdur. Rüya tabircileri bu rüyanın, umulmayacak kadar çok kazanç ve yüksek mevkiinin habercisi olduğunu söylemektedir.

Rüyasında kartal yakaladığını gören kişinin, emekleri sonucunda istediği zenginliğe aynı zamanda güç ve kudrete sahip olacağı rivayet edilmektedir. Rüyada havada uçan kartalı yakalamak, kişinin önüne çok büyük bir fırsatın çıkacağına ve bu fırsat sayesinde ummadığı bir güce sahip olacağına delalet eder.