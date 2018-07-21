Güneş yanığı nasıl geçer? Deniz yanığını tamamen geçirmek için...

Yaz aylarında sahillere akın eden binlerce kişi denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Sıcakların yüksek olması sebebiyle güneşte yanığı geçirenler evde tedavi yollarını ayırmaya başladı. Peki güneş yanığı nasıl geçer? Yoğurt güneş yanığına iyi gelir mi? Denizde yanmaya ne iyi gelir? İşte evde güneş yanığını hafifletme yolları

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Salatalık: Salatalığı kabukları ile birlikte rendeledikten sonra suyunu sıkarak güneş yanığı olan bölgeye sürüldüğünde, cilt tazelenecektir ve yanmadan dolayı oluşan yanma ve ağrılara kesin çözüm olacaktır.

Zeytinyağı: Yanıkların tedavisinde zeytinyağının oldukça iyi sonuçlar verdiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle güneş yanıklarında da zeytinyağı başlı başına bir mucizedir. Yanıklardan kaynaklanan yanma ve ağrıya iyi gelmesinin yanı sıra ciltte yanmadan dolayı meydana gelen gerginlikleri ortadan kaldırarak cilt de yumuşaklık ve canlılık hissi verecektir.

Yoğurt : Bilinen en klasik yöntemlerden birisidir. Ama gerçekten yanık bölgelere dolapta tutulan buz gibi yoğurdu sürüp bekleyin. Bunu günde 3 – 4 kez yapmalısınız kesinlikle acıyı ve ağrıyı azaltıyor.

Aloe Vera: Güneşten kaynaklanan yanıklar için oldukça mükemmel bir etkisi olduğu kanıtlanan aloe vera, bitkisi güneş yanıklarında da oldukça iyi bir iyileştirici ve oldukça iyi bir nemlendirici olarak aloe vera suyundan veya jelinden yanık bölgeye sürülerek ağrı ve acı hissini ortadan kaldırarak cildi nemlendirerek rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Lavanta Yağı: Güneşten kaynaklanan yanıkların tedavisinde oldukça iyi sonuçlar elde edilen ve fayda görülen lavanta yağı, güneşten kaynaklanan yanıklarda hem acı ve ağrı giderici yönü hem de cildi nemlendirerek rahatlık vermesi amacı ile güneş yanığı olan bölgeye sürülmesi tavsiye edilmektedir.

Elma Sirkesi: Güneşten kaynaklanan yanıkların üzerine elma sirkesi sürülmesi ağrı ve acıyı dindirerek yanan bölgeyi nemlendirerek rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

Siyah Çay: Güneşten kaynaklanan acı ve ağrıya sebep olan yanıklarda siyah çayın da oldukça fazla etkisi olduğu bilinmektedir. Yanık bölgeye küçük poşetler şeklinde yerleştirilerek uygulanmasının yanı sıra açık olarak konulan siyah çay acı ve yanma hissini ortadan kaldırarak sizde oldukça rahatlatıcı bir etki sağlayacaktır.

Güneş yanıklarında faydalı olan ürünleri yukarıda sıraladık bu ürünlerin yanı sıra cildin nemini korumak için bol miktarda su tüketilmesinde de yarar vardır. Tüketilen su cildi nemlendirerek yanmanın verdiği acı hissini yok etmenin yanı sıra vücuttaki hücrelerin de susuz kalmasına mani olacaktır.

GÜNEŞ YANIĞI SONRASI KAŞINTI NASIL GİDERİLİR?

Güneş yanığının iyileşme evresinde cilt kendini atarken kaşıntı gelişmeye başlar. İlk zamanlarki ağrının yerini kaşıntı alır. Kaşıntıyı gidermek için ağızdan alınan, antihistaminik denilen kaşıntı kesici ilaç kullanılabilir.



Kaşıntıyı engellemek önemlidir, çünkü kaşınan yere tırnaklardan, ellerden mikrop taşınabilir ve cilde enfeksiyon yükü bindirilmiş olur.



Kortizonlu bir kremi nemlendirici bir kremle karıştırarak günde bir veya iki kez sürmekle kaşıntı baskılanabilir. Bu sayede cilt, enfeksiyona karşı korunmuş olunur. Arkasından sadece nemlemdiriciyle yola devam edilir.



Kaşıntıya karşı bir başka faktör de suyu artırmaktır. Deri kurudukça kaşıntı tetikleniyor olabilir. İçilen su miktarını artırmak gerekir. Ayrıca üstten sürülen nemlendiriciye önem vermekte de fayda vardır.