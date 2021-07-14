Sürülen güneş kremleri, nemlendiriciler her ne kadar korumak için kullanılsa da güneşe uzun süre maruz kalmak, güneş yanıklarına neden olabiliyor. Yanıklar ortaya çıktıktan sonra ise hemen müdahale etmek için birkaç yöntem bulunuyor. Özellikle çocuklar için çok daha acı verici hale gelebilecek güneş yanıklarını rahatlatmak ve ortadan kaldırmak için evdeki bazı malzemeleri kullanabilirsiniz.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Yaz sıcaklarında hemen hemen hepimizin başıne gelebilecek olan güneş yanıklarını evde doğal yöntemlerle tedavi etmek mümkün. Güneşin cildinize verdiği hasar büyük değilse ve bahsedeceğimiz yöntemlere karşı herhangi alerjiniz yoksa bu tavsiyeleri uygulayabilirsiniz. İşte güneş yanığına iyi gelen yöntemler...

SOĞUK SU

Doktor Alan Greene, güneş yanığı ile uğraşırken ilk adımın cildi soğutmak olduğunu söylüyor. Ilık (ama çok soğuk olmayan) bir banyo veya duş işe yarayabilir. Suyun altındayken cildinizi ovalamamaya veya banyo yağları, sabun veya köpük banyosu gibi ürünler kullanmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ürünler, cildin aşırı kurumasına neden olarak yanıklar için tahriş edici olabilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi, tahrişi önlemek için kendinizi nazikçe kurulamaya dikkat edin ve tamamen kurulanmak yerine biraz ıslak kalmayı tercih edebilirsiniz.

SOĞUK KOMPRES

Isıyı, ağrıyı ve şişmeyi azaltmak için soğuk kompres de deneyebilirsiniz. Bir buz paketini veya bir torba donmuş sebzeyi yumuşak bir havluya sarın ve yanığa uygulayın. Daha fazla hasara neden olabilmesi ihtimaliyle asla doğrudan cilde buz koymayın. Soğuk kompresi gün boyunca 10-15 dakikalık aralıklarla kullanın.

NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Dr. Greene, cildiniz soğuduktan sonra kuruluğa karşı harekete geçmenin zamanı geldiğini söylüyor. Özellikle E vitamini veya aloe içeren yatıştırıcı, alkolsüz bir nemlendirici kullanmanızı öneriliyor. Cildin nemini korumak için nemlendiriciyi gün boyunca uygulayın. Güneş yanığı özellikle ağrılıysa hidrokortizon kremleri de yardımcı olabilir.

ALOE VERA

Aloe vera güneş yanığı için en iyi ilaçlardan biridir. Bu kaktüs bitkisinin içindeki jel, rahatsızlığı gidermeye yardımcı olur, iyileşmeyi hızlandırır ve cildi nemlendirir. Bir bitki yaprağını ayırın ve özü doğrudan cilde uygulayın ya da yerel eczanenizden saf aloe vera jeli de alabilirsiniz. Fakat uygulama öncesinde bazı çocukların aloe veraya karşı alerjik reaksiyonları olabileceğini göz önünde bulundurmak önemli bir ayrıntı. Bu nedenle emin değilseniz kullanmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz. Ayrıca önce küçük bir cilt parçası üzerinde de test edebilirsiniz.

BAL

Bal, Eski Mısır'dan bu yana topikal bir yanık merhemi olarak kullanılıyor. The Holistic Pediatrician'ın yazarı Kathi Kemper, "Çalışmalar, iyileşmeyi hızlandırma, enfeksiyonu azaltma ve ağrıyı en aza indirmede bazı antibiyotik kremlerden daha iyi çalışabileceğini gösteriyor" diyor. Balın yanlışlıkla yutulması onları bebek botulizmi geliştirme riskine sokabileceğinden, 12 aylıktan küçük bebekler için bu yöntemi kullanmamanız daha iyi olabilir.

YULAF BANYOSU

Yulafı banyoda kullanmak ilginç gelse de aslında içeriği sayesinde güneş yanıkları için en iyi sonucu almanıza olanak tanıyor. İnce öğütülmüş yulaf ezmesi, banyo suyuyla karıştırıldığında iltihap önleyici olarak kullanılır. Bir fincan hazır veya yavaş pişen yulaf ezmesini bir blender veya mutfak robotunda pürüzsüz, ince bir kıvama gelinceye kadar toz haline getirerek kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ardından Ilık banyo suyuna dökün ve ıslatın.

ÇAY

Semptomları hafifletmek için etkilenen bölgeye papatya, siyah veya yeşil çay gibi demlenmiş çaya batırılmış bir bez veya pamuklu gazlı bez yerleştirin. Ve çay tamamen doğal olduğu için, alerji riski en düşük ürünlerden biri olarak kısa sürede işe yarayacaktır. Bu sayede güneş yanıklarının acısını ve tahriş düzeyini azaltabilirsiniz.

MISIR NİŞASTASI

Mısır nişastası ile karıştırılmış banyo suyuna girmek iltihabı ve kaşıntıyı hafifletebilir. Alternatif olarak, karbonat ve mısır nişastasını bir macun yapmak için suyla karıştırabilir ve ardından güneşte yanmış cilde uygulayabilirsiniz.

SİRKE

Sirkedeki asetik asit ağrıyı, kaşıntıyı ve iltihabı hafifletir. Ilık banyo suyuna bir bardak elma sirkesi dökün ve ıslatın. Ayrıca güneşte yanmış cilde bir bezle 10-15 dakika boyunca sirke uygulayabilirsiniz.

SU TÜKETİN

Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, "güneş yanığı vücudunuzdaki sıvıyı cildin yüzeyinde daha fazla kullanarak vücudun geri kalanından uzaklaştırır." Bu nedenle dehidrasyonu (susuzluğu) önlemek için bol miktarda sıvı içmek önemlidir. Ayrıca karpuz, greyfurt, salatalık gibi yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzeler de tüketebilirsiniz. Yeterli su tüketimi sayesinde cildinizin kurumasını da engelleyerek güneş yanıklarının hızla iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

GÜNEŞ YANIĞI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Güneş yanıkları üç veya beş gün içinde geçmelidir. Yukarıda belirtilen yöntemlere ek olarak, bol giysiler giymeli, kabarcıkların patlamasına karşı direnmeli (bu enfeksiyona yol açabilir) ve iyileşene kadar güneşten uzak durmalısınız. Birçok kişi güneş yanığı için doğal ilaçları tercih etse de, şiddetli ağrı ve birkaç gün içerisinde hafiflemeyen güneş yanıkları için uzman bir doktora başvurmak daha doğru olacaktır.