İyileşmeyen yanıklar ciltte kalıcı hasar da oluşturabilir

Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, ışın tedavisi Radyoterapi sırasında gelişebilen 'radyodermatit' cilt yanığı hakkında bilgiler verdi. Ciltte kızarma, soyulma, kabarcıklanma tarzında gözlenebilir. Bu lezyonlar genelde kendiliğinden de iyileşir, ancak, bazen tam iyileşmeyen yanıklar ciltte kalıcı hasar da oluşturabilmektedir" dedi.

"İHTİYAÇ BULUNUYOR"

Yeni gelişmelerin radyasyon yanıklarının önlenmesi ve tedavisinde oldukça önemli avantajlar anlamına geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, "Yine de bu yeni yöntemlerle ilgili, daha geniş hasta sayılarına sahip, tercihen çok merkezli, kontrollü, yeni klinik çalışmalara da ihtiyaç bulunuyor" sözlerine ekledi.