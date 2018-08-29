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İyileşmeyen lar te kalıcı da oluşturabilir

Radyasyon tedavisine giren hastaların yarısından fazlasında tipik olarak ‘radyodermatit’ denilen bir tür yanığı geliştiğini belirten Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, “Radyasyonla beraber kemoterapi de alan hastalarda bu oran yüzde 90’lara ulaşabilmektedir. Radyoterapi sırasında ve sonrasındaki ilk iki ay içerisinde ortaya çıkan cilt larına “erken yanık radyodermatit diyoruz. 2 aydan sonra, hatta bazen yıllar sonra da bazı cilt yanıkları ortaya çıkabilir ki bunlara da “geç yanık” diyoruz. Erken yanıklar, genellikle radyoterapinin başlamasından birkaç hafta sonra ortaya çıkar.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 18:41
İyileşmeyen yanıklar ciltte kalıcı hasar da oluşturabilir

Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, ışın tedavisi Radyoterapi sırasında gelişebilen 'radyodermatit' yanığı hakkında bilgiler verdi. Ciltte kızarma, soyulma, kabarcıklanma tarzında gözlenebilir. Bu lezyonlar genelde kendiliğinden de iyileşir, ancak, bazen tam iyileşmeyen lar ciltte kalıcı da oluşturabilmektedir" dedi.

"İHTİYAÇ BULUNUYOR"

Yeni gelişmelerin radyasyon yanıklarının önlenmesi ve tedavisinde oldukça önemli avantajlar anlamına geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, "Yine de bu yeni yöntemlerle ilgili, daha geniş hasta sayılarına sahip, tercihen çok merkezli, kontrollü, yeni klinik çalışmalara da ihtiyaç bulunuyor" sözlerine ekledi.

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İyileşmeyen yanıklar ciltte kalıcı hasar da oluşturabilir
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