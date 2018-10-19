Haberler Sağlık Haberleri Dikkat! Bu belirtiler umursanmıyor ama ölüme yol açıyor...

Dikkat! Bu belirtiler umursanmıyor ama ölüme yol açıyor... Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, grip virüsünün aslında basit, geçici bir hastalık olarak görülmekle beraber son dönemlerde vücut direnci düşük olan bireylerde ölümlere sebep olabileceğini söyledi. Burgazlıoğlu, Bu hastalığı hafife almamak gerektiği hususunda uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 11:51