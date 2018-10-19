Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Dikkat! Bu belirtiler umursanmıyor ama ölüme yol açıyor...

Dikkat! Bu belirtiler umursanmıyor ama ölüme yol açıyor...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, grip virüsünün aslında basit, geçici bir hastalık olarak görülmekle beraber son dönemlerde vücut direnci düşük olan bireylerde ölümlere sebep olabileceğini söyledi. Burgazlıoğlu, Bu hastalığı hafife almamak gerektiği hususunda uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 11:51
Dikkat! Bu belirtiler umursanmıyor ama ölüme yol açıyor...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, basit ve geçici bir hastalık olarak görünen gribin, ölüme sebep olabileceğini söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat! Bu belirtiler umursanmıyor ama ölüme yol açıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN