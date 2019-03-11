Şiddetli baş ağrılarınızın sebebi 'Glokom' olabilir!

40 YAŞ SONRASI YILDA BİR GÖZ MUAYENESİ İHMAL EDİLMEMELİ

Glokom, yeni doğan bir bebekte bile görülebilmekle birlikte temel olarak 40 yaş ve üzeri grupta ortaya çıkar. Genellikle belirti vermeden ilerleyen hastalıkta görme alanı kaybını hastanın anlaması oldukça güç olur. Asimetrik şekilde gelişen hastalık öncelikle tek bir gözün görme alanını etkiler. Diğer göz görevini yapmaya devam edeceği için hastanın glokomu erken aşamada yakalaması oldukça güçtür. Bu nedenle 40 yaş üzeri yılda bir kez mutlaka göz muayenesi yaptırmalıdır. Çocuk yaş grubunda da görülen glokomun çok tipik bulguları olur. Bunlar; göz yaşarması, kızarıklık ve gözün biraz büyümesidir. Erken dönemde görülen bulgular çok belirgin olduğu için göz tansiyonunu çocuklarda erken saptamak daha kolaydır.