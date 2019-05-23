Düzenli check-up yaptırmanın faydaları nelerdir?

Check-up ile teşhisi konulabilecek bazı hastalıklar şunlardır: Kanser, şeker hastalığı (diyabet), kalp ve göğüs hastalıkları, romatizmal hastalıklar, bulaşıcı sarılık, menopozal problemler, aids, karaciğer hastalıkları.

Hastalıklar, özellikle de kronik hastalıklar genelde belirtisizdir veya günlük yorgunluk ve strese bağlı olarak değerlendirilebilecek belirtiler gösterebilirler. Ancak bazen kalıcı hasarlar meydana getirebilecek pek çok hastalığın önüne check-up sayesinde erken tanı ile geçilebilir ve hastalığın daha fazla yayılması engellenebilir. Hastalığın teşhisi geciktikçe risk artmakta ve tedavi süreci de buna bağlı olarak uzamaktadır. Özellikle bulaşıcı hastalıkların erken teşhisi ile toplu ortamlarda yaygınlaşabileccek hastalıkların önüne geçilebilmektedir.

Ailesinde şeker, hipertansiyon, şişmanlık, prostat gibi kalıtımsal veya kronik hastalıkları olanlar; kadınlar için jinekolojik kontrollerini sık yaptırmayanların mutlaka check-up yaptırmasında fayda vardır. Özellikle 35 yaş üstü bireylerin yılda en az 1 kez genel sağlık kontrolünden mutlaka geçmesi gerekir.

Yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre düzenlenen check-up programları dışında aile geçmişi, kişisel özellikler, yaşam tarzı incelenerek kişiye doğru check-up programı belirlenmeli ve kontrol işlemleri buna göre yapılmalıdır.

Check-up sırasında yapılacak işlemler son derece basit olup yalnızca 1 gününüzü ayırarak sağlık durumunuz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Kan tahlili, tansiyon, nabız, kilo ve boy kontrolü, genel muayene, sizin için belirlenmiş check-up programının içeriğine göre diğer tetkiklerinizi yaptırdıktan sonra aynı gün içerisinde check-up raporunu almanız mümkün.