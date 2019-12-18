Kan grubuna göre beslenme nasıl olmalıdır?

Dünyada ilk kez kan gruplarına göre beslenme şekli doğal tedavi uzmanı olan Peter J.Adamo tarafından kitaplaştırılmış ve bu kitap 65 dile çevrilerek çok büyük kitlelere ulaşmıştır. Türkiyede ise ilk kez kan gruplarına göre beslenme biçimi Ukrayna kökenli Gerçek Tıp Kitabının yazarı Aidin Salih tarafından kaleme alınmıştır. Kan gruplarına göre beslenme şeklini bir diyet olarak değil ,bir yaşam şekli olarak kabul ettiğinizde vücudunuzda zindelik,enerji artışı,kaliteli uyku,yaşamdan zevk alma, zihin berraklığı ,cinsel yaşamda sağlıklı performans artışı gibi olumlu sonuçlar aldığınızı göreceksiniz.

DOĞRU BESİN AYNI ZAMANDA İLAÇ ÖZELLİĞİ TAŞIMAKTADIR

Sağlıklı bir yaşam doğru ,katkısız ve temiz gıda ile beslenmekle olur. İnsan yedikleri ile kendini tanıyabilir. Vücudunuza uygun gıda almak sağlıklı olmanın mihenk taşıdır. Yemek yemek doğru besin doğru gıda anlamını taşımaz. Doğru besin biz hiç fark etmeden vücutta meydana gelen tüm yıkımları tamir eder. Bundan dolayıdır doğru besin aynı zamanda ''ilaç özelliği''taşımaktadır. Doğru besin doğru gıda insan vücudunu besler ,tamir eder fazlalıklar dışarı atılır. Doğru gıda alınmadığında vücut atıkları tam olarak dışarı atamaz. Vücutta atılamayan gıda atıkları organizmanın bozulmasına neden olur. Gıdanın temiz olması kadar aldığımız gıdanın vücudumuza uygunluğuda çok önemlidir. Beslenme hastalıkta ve sağlıklı olmada çok değer taşır. Vücudunuza uygun olmayan besinler metabolik atıkların oluşmasına neden olur. Her kan grubunun kendine ait özellikleri vardır.

A KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ...

En paylaşımcı kan grubudur. Uyumlu mizaç özellikleri vardır. Yardımsever ,sorumluluk sahibi ,ilişkilere önem veren kişilerdir. Doğayı ve hayvanları çok severler. İçsel huzurları çok belirgindir. Dürüst,ince fikirli,sakin,ilişkilerinde sadık kişilik özelliklerine sahiptirler. Sakin yaşamayı seven,saygılı zeki,duyarlı ve tutkuludurlar. Dost canlısı ,sıcak kanlıdırlar. Bu yüzden başkalarına karşı kırgın olmayı pek beceremezler.

A KAN GRUPLARI İÇİN FAYDALI EKMEK..

A kan grubu kana sahip olanların midesi az asit üretir. Bu nedenle hayvansal gıdaları hazmedemezler. Aynı et gibi süt ve süt ürünlerinide sindirmekte zorluk çekerler. Mide asidinin düşüklüğü besinlerden alınan enerjinin harcanamamasından dolayı kilo alımına neden olur.

A kan gruplarının enerji kaynağı karbonhidrattır. A kan grupları ekmek tüketmediği zaman psikolojik düşüş yaşarlar. Fakat doğru ekmek tüketmeleri gerekir. Sadece ekmek yemek dahi sinir sistemlerinin sağlıklı olması için yeterli olur. A kan grupları için faydalı ekmek genetiği değişmemiş karabuğdaydan ekşi maya ve kaya tuzu ile elde edilmiş ekmektir.

YATKIN OLDUĞU HASTALIKLAR:

Oldukça hassas bir bünyeye sahip olan A kan grupları yaşamları boyunca hayvansal proteinlere karşı dikkatli fakat bitkisel proteini sık tüketen bir beslenmeye sahip olmalıdır. Hayvansal ağırlıklı beslendikleri zaman sindirim sistemi hastalıklarına çabuk yakalanırlar. Sindirilmeyen gıdalar vücutta toksik madde ve atık oluştururlar.

Buda bağışıklık sistemini yorarak halsizlik,yorgunluk ,bitkinlik yapar. A kan gruplarının mide duvarı çok hassas olduğundan çok çabuk kusma olur. Kusmak istediğiniz zaman kesinlikle kusmalısınız. Kusma sizi toksinlerden kurtaracaktır.

Ayrıca mide asidi az üretildiği için alınan gıdalar tam olarak midede emilmez. Bundan dolayı B12 vitamin eksikliği A kan gruplarında sıkça görülür. Süt ve süt ürünlerini fazla tüketmek aşırı balgam oluşturacağından akciğer hastalıklarına ve romatizmal hasatalıklara zemin hazırlar.

FAYDALI YİYECEKLER (AYNI ZAMANDA İLAÇ BESİNLER)

Et Ürünleri: Balık, morina, sazan, sardalya, uskumru, kırmızı levrek

Süt Ürünleri: Kefir ve kefir suyu, yoğurt ve yoğurt suyu

Yağlar: Zeytinyağı, ceviz yağı, badem yağı, kuyruk yağı, iç yağı

Karbonhidratlar: Buğday ürünleri ve ekmeği ,çavdar ürünleri ve ekmeği,yulaf ürünleri ve ekmeği,karabuğday ürünleri

Sebzeler: Börülce fasulye,soya ürünleri,(soya genetiği değiştirilmemiş olmalı),enginar hindiba,marul,havuç ve suyu,kırmızı pancar ve suyu ,semizotu ve suyu,kabak,pırasa,ıspanak,pazı,beyaz lahana,brokoli,yer elması,sarımsak ,soğan kereviz, maydonoz ve her türlü yeşil yapraklı sebze.

Bakliyatlar: Her türlü mercimek,kuru fasülye,inci fasulye,nohut

Meyveler: Kayısı,dut,incir,üzüm,kiraz,vişne,erik,greyfurt,limon,mürdüm eriği.

Kuru yemişler:Yer fıstığı,ceviz,kabak çekirdeği,acı badem,badem.

Baharatlar: Zencefil, zerdeçal, kakule(kardamone), hardal, kediotu, keten tohumu, kimyon, kekik, biberiye,doğal yetiştirilmiş aloe vera,magnezyum sülfat(İngiliz tuzu),karanfil,sinameki.

Çaylar/İçecekler: Kuşburnu, taze kavrulmuş kahve, yeşil çay, biberiye, ıhlamur.

Diğerleri: Pekmez

YENİLEBİLECEK OLANLAR

Et ürünleri: Tavuk ve hindi eti (kurban bayramlarında ve 10-14 günde bir defa koyun,kuzu eti yenilebilir)

Süt ürünleri: Koyun,keçi peyniri ve sütü,beyaz peynir,salamura peynir,eski kaşar,tulum peyniri,mozeralla,deve,koyun,keçi sütü (peynirlerin sütü ve mayasına dikkat edilmelidir)

Diğerleri: Bal, nöbet şekeri, kestane, susam ve ürünleri, pirinç ve ürünleri, mısır ve ürünleri(yerli mısır,Amerikan genetiği değiştirilmiş mısır değil), taze yumurta, arpa çeşitleri, barbunya, turp, nar ve "Zararlılar"a girmeyen meyve, sebze ve yiyecekler.

KIRMIZI ETİ ANCAK İKİ HAFTADA BİR VEYA...

Kan grubu A olup 0 taşıyan gruplarda (A0) kırmızı et haftada bir tüketilebilir.0 taşımayan A'lar ise (AA) kırmızı eti ancak iki haftada bir veya ayda bir tüketebilirler, AA'lar için bal tavsiye edilmezken, A0'lar ara sıra bal kullanabilirler.

ZARARLI OLAN YİYECEKLER

Her et (tavuk ve hindi hariç),deniz hayvanları (kerevit,kalamar v.b) ve havyar, inek sütü, tereyağı ve herhangi sıvı veya katı yağ (balık yağı,dana iç yağı,zeytinyağı ve keten yağı hariç) patates, pul biber, domates, domates salçası, siyah çay, mandalina, portakal ve suyu, maden suyu.

Sağlıklı insanlar zararlılara giren yiyecek ve içecekleri,doğal ve genetiği değiştirilmemiş ise ara sıra(iyileşme sürecinde değil) ölçülü olarak tüketebilirler.

HERKES İÇİN ZARARLI OLAN YİYECEKLER

Hazır dondurma,genetiği değiştirilmiş buğday ve ürünleri (bilhassa tip 405-550) genetiği değiştirilmiş mısır ve ürünleri, genetiği değiştirilmiş Amerikan soyası, rafine ve hidronije edilmiş sıvı yağlar, margarinler, kavrulmuş ve bekletilmiş kuru yemiş, ketçap, kimyasal sirkeler (beyaz sirke ruhu ürünleri), bayat yiyecekler, önceden pişirilip ısıtılmış yiyecekler, dondurma, sakız, hazır katkılı yiyecek ve içecekler, tatlandırıcılar, genetiği değiştirilmiş buğday ve mısır nişastası, glikoz, früktoz, katkılı piyasa zeytinleri, katkılı hazır turşular, her türlü fabrika işlemi görmüş ambalajlı ürünler (çaylar,salçalar,zeytinler).