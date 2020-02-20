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Sabahları kahvaltısını poğaçayla yapanlar dikkat! Bu zararı inanılmaz...

Birçoğumuzun kahvaltıda sıklıkla tercih ettiği poğaçanın verdiği zarar şoke ediyor. Hem pratik hem lezzetli olması sebebiyle kahvaltıların vazgeçilmezi olan poğaçanın vücuda verdiği zararı öğrenince çok şaşıracaksınız. İki ay boyunca her sabah yiyenlerin vücudunda biriken yağ miktarı şoke etti. İşte kahvaltıda poğaça yiyenleri ilgilendiren araştırmanın şaşırtan sonuçları...

Giriş Tarihi: 20.2.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 09:30 ABONE OL
Sabahları kahvaltısını poğaçayla yapanlar dikkat! Bu zararı inanılmaz...

2 ay boyunca her sabah yerseniz vücuttaki etkisi korkutucu bir hal alıyor.

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Sabahları kahvaltısını poğaçayla yapanlar dikkat! Bu zararı inanılmaz...
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