Uzmanından dikkat çeken açıklama! Corona virüse karşı dirençli kan grubu var mı?

Corona virüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. En önemli korunma yolunun evde izolasyon ve sosyal mesafeyi korumak olduğunu söyleyen uzmanlar, maske kullanımının zorun hale gelmesiyle yayılma hızının azalacağını belirtti. Birçok vatandaş hayatımıza giren corona virüs ile ilgili merak edilenlere cevap arıyor. Koronavirüse karşı dirençli bir kan grubu var mı? Corona virüsü atlatan kişiler eski sağlığına dönüyor mu? Merak edilen sorulara Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal cevap verdi.

Gençlerde ve yaşlılarda koronavirüs belirtileri farklılık gösteriyor mu?

Çocuklarda silik şikayetler ve sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyon bulguları daha sık görülürken, orta yaş grubunda sıkça görülen ateş, yaşlı popülasyonda uyarıcı olmayabiliyor. 60 yaş üzeri hastalarımızda sıklıkla genel durum bozukluğu, iştahtan kesilme ve uykuya eğilim görülebilir.