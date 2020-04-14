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Uzmanından dikkat çeken açıklama! virüse karşı dirençli var mı?

'de başlayarak tüm dünyaya yayılan etkisini göstermeye devam ediyor. Uzmanlar bağışıklık sisteminin virüse karşı önemli olduğunu belirtti. Vatandaşlar ile ilgili birçok soruya cevap arıyor. En çok merak edilen konular arasında virüsün belirtileri yer alıyor. Ateş ve öksürük şeklinde belirti veren corona virüsün ileri seviyelerinde böbrek yetmezliği ve ölüm meydana geldiği belirtildi. Peki koronavirüs gençler ve yaşlılarda neden farklılık gösteriyor? Koronavirüs suyla vücuda geçer mi? Daha dirençli olan var mı? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal sabah.com.tr'ye özel olarak merak edilen sorulara cevap verdi.

SEDA OKKIRAN SEDA OKKIRAN Sağlık
Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:13 ABONE OL
Uzmanından dikkat çeken açıklama! Corona virüse karşı dirençli kan grubu var mı?

salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. En önemli korunma yolunun evde izolasyon ve sosyal mesafeyi korumak olduğunu söyleyen uzmanlar, maske kullanımının zorun hale gelmesiyle yayılma hızının azalacağını belirtti. Birçok vatandaş hayatımıza giren virüs ile ilgili merak edilenlere cevap arıyor. Koronavirüse karşı dirençli bir var mı? Corona virüsü atlatan kişiler eski sağlığına dönüyor mu? Merak edilen sorulara Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal cevap verdi.

Gençlerde ve yaşlılarda koronavirüs belirtileri farklılık gösteriyor mu?

Çocuklarda silik şikayetler ve sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyon bulguları daha sık görülürken, orta yaş grubunda sıkça görülen ateş, yaşlı popülasyonda uyarıcı olmayabiliyor. 60 yaş üzeri hastalarımızda sıklıkla genel durum bozukluğu, iştahtan kesilme ve uykuya eğilim görülebilir.

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Uzmanından dikkat çeken açıklama! Corona virüse karşı dirençli kan grubu var mı?
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