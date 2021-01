Günlük hayatın yeni nesil aksesuarı maskeler, bazı davetsiz misafirlere yol açabilir. Çene, yanak ve boyunda aniden ortaya çıkan akneler, bu aksesuarın pek de hoş olmayan bir sürprizi. Popüler gündemde bu aknelere maskne ismi verildi. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Zahide Eriş Eken, bu dönem yaşanan cilt sorunlarına karşı doğal tarifler verdi…Evde akneden kurtulmanın yolu limondan geçer. Limon, doğal bir antibakteriyeldir. Limonda bulunan sitrik asit, cilt üzerinde biriken aşırı yağdan kurtulmanıza yardımcı olur, ölü deriyi temizler, içeriğindeki C vitamini ciltte kolajen üretimini artırır ve yeni cilt hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur, zengin antioksidanlar ile cilt hasarını önler. Aynı zamanda koyu renk lekelerin azaltılmasına da yardımcı olur. Bileğinize 2-3 damla limon suyu damlatın ve 15 dakika bekletin. Kızarıklığa veya kaşıntıya neden olmazsa uygulayabilirsiniz. Cildinize uymuyorsa, başka çözüm yollarına bakmak için dermatoloji uzmanınız ile görüşmeniz gerekir.Bir pamuğu limon suyuna batırarak cildinize sürün. Kuruyunca yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici uygulayın. Akneler geçene kadar her gün bir kez yapabilirsiniz.Tarçın, sağlıklı bir cilt tabakası ortaya çıkarmak için cilde hafif peeling yapar. İki yemek kaşığı taze limon suyu ve bir çorba kaşığı tarçını karıştırıp aknelerin üzerine uygulayın. 15-20 dakika bekletip ılık su ile durulayın, nemlendirici uygulayın. Haftada 2-3 kez tekrarlayınAğrı ve iltihaplanmayı azaltabilen güçlü bir anti-inflamatuar olan zerdeçal, limon ile birleştiğinde, akne oluşumlarını azaltmaya ve cildi temizlemeye yardımcı olur. Bir çorba kaşığı zerdeçal ve bir limonun suyunu iyice karıştırın. Sivilceli bölgeye uygulayın ve 15 dakika bekletip cildinizi durulayın. Sivilcelerden kurtulmak için haftada iki-üç defa bu karışımı kullanın.Salatalık, yüksek su içeriği ile cildi yeniler ve besler. Ayrıca sivilceden tahriş olmuş cildi yatıştırır ve sıkılaştırır. Bir limon suyu ve püre haline getirilmiş bir adet salatalık karışımını cildinize sürün. 20 dakika bekleyip soğuk su ile durulayın. İstediğiniz sonucu alana kadar her gün uygulayın.KARBONAT ve limonun gazlı kombinasyonu cildi temizlerken gözenekleri açar ve aynı zamanda anti-inflamatuar etkilidir. Limon, cildin yağlanmasını engeller ve tıkanmış gözeneklerdeki bakteriyi temizler. Bir çorba kaşığı limon ve bir çorba kaşığı karbonatı karıştırıp sürün fakat cildiniz üzerinde 10 dakikadan fazla bekletmeyin. Hafifçe masaj yaparak soğuk su ile durulayın. 3 hafta boyunca haftada 1-2 kez uygulayın.BAL ve limon, antibakteriyel olarak çalışırken, süt cildi temizlemeye ve rahatlatmaya yardımcı olur. Yarım fincan süt, 2 yemek kaşığı bal, 1 çorba kaşığı limon suyunu karıştırın ve bir pamuk yardımıyla cilt üzerine uygulayın. 20 dakika kadar bekletin, sonra ılık suyla durulayın. Hafif bir nemlendirici uygulayarak bitirin. 3 hafta boyunca her gün uygulayabilirsiniz.