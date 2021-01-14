Pürüzsüz bir cilt için yaşınıza göre ürün seçin

"En iyi antiaging ürünü kaliteli bir güneş kremidir" diyen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Okan, hangi yaşta hangi ürünleri kullanmak gerektiğini anlattı…

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERE HAFİF NEMLENDİRİCİ:

Ergenlik çağındaki gençlerin cildi söz konusu olunca, akla ilk gelen sorun sivilceler ve siyah noktalar. Tıkalı gözenekler; önce siyah noktalara, sonra da sivilceye dönüşebilir. Bu nedenle gençlerin dikkat etmesi gereken konuların en başında, doğru ürünlerle yapılan cilt temizliği geliyor. Nemlendirme, tüm cilt tiplerinde olduğu gibi genç ve yağlı ciltler için de son derece önemli. Bu yaşlarda düzenli bakım yapmak ve düzenli olarak nemlendirici kullanmak, cildinizin geleceği için yapacağınız bir yatırım olacaktır. Gençlerin nemlendirici seçerken hafif ve jel formüllü olanları tercih etmelerinde fayda vardır. Jel formüllü ve hafif kremler, cilde hem nem verir hem de parlamasını önler.

20'Lİ YAŞLARDA ÇEVREYE DİKKAT:

Cildimiz 20 yaşından itibaren birçok iç ve dış faktörlerin etkisiyle yaşlanmaya başlar. Her ne kadar genetik faktörlerin rolü büyük olsa da hava kirliliği, UV ışınlar, stres ve sigara gibi faktörlerin yaşlanmada etkisi de çok büyüktür. Olumsuz çevresel faktörler sonucu oluşan serbest radikaller, cildin yaşlanmasında büyük rol oynar. Bu nedenle cildimizi uzun süre korumak için ilk yapmamız gereken; serbest radikallerin etkisinden korunmak! Cildi serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyan kremleri kullanmak işe yarayabilir. Bunlar antioksidan, özellikte ve vitamin içeren kremlerdir.

GÖZ KREMİ DÖNEMİ:

30 yaş sonrasında oluşamaya başlayan ilk kırışıklıklar için antiaging etkili kremleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu dönemden özellikle göz çevresini korumak çok önemli. Çünkü bu dönemde ince çizgiler, epidermisin iç katmanlarına doğru inmeye başlar. İnce çizgilerle savaşmak için mimiklerin olumsuz etkisini azaltan ve botoks benzeri etki eden kremlerden faydalanabilirsiniz. Cildinizin gençliği uzun süre kalıcı kılabilmeniz için kesinlikle güneşten korunmalısınız. En iyi antiaging ürünü kaliteli bir güneş kremidir!

35 YAŞ ÜSTÜNE ANTİAGİNG KREMLER ŞART:

35 yaş, ciltte yaşlanma belirtilerinin görülmeye başladığı dönemdir. Genç görünümünü uzun süre sürdürmek isteyenler için; gündüz ve gece kullanılacak farklı kimyasal içerikli antiaging kremler, cildin yaşlanmasını geciktirebilir. Bunun yanında yapılan cerrahi dışı işlemlerle maksimum etki sağlamış olur.