İleri yaş grubunda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor!

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla "18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası"nda her yıl çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 20. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan birisi nüfusun yaşlanması.

İnsanların daha uzun yaşadığı, doğum oranlarının azaldığı ve yaşlı nüfusun sayısal olarak arttığı günümüzde, gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanıyor.

Türkiye'de de yaşlı nüfus giderek artıyor. Nüfus yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitime, iş imkanlarına ve aile hayatına kadar toplumun her yönünü etkiliyor. Yapılan araştırmalar, Türkiye'nin yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun projeksiyonlarına göre, 2012'de yüzde 7,5 olan yaşlı (65 yaş üstü) nüfus oranının 2023'te yüzde 10,2, 2030'da yüzde 12,9, 2040'da yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı tahmin ediliyor.