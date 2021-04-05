Son dakika: Etkisi kanıtlandı! Sinovac aşısı bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendiriyor





KADINLARDA ANTİKOR ÜRETME ORANI DAHA YÜKSEK

Cinsiyete göre elde edilen bulgular ise şu şekilde açıklandı: "Her iki cinsiyette de yeterli yüzdede bağışıklık sağlanmakla birlikte kadınlarda, erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek aşı bağışıklık yanıtı elde edilmiştir. Etkili antikor yanıtı, birinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 29.5, erkeklerde yüzde 18.6 olurken, ikinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 99.2, erkeklerde ise yüzde 95.7 olarak saptandı."

Yapılan açıklamada alınan sonuçların, Türkiye'de ağırlıklı olarak uygulanan Covid-19 inaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık etkinliğinin yüksek ve yeterli olduğu sonucuna ulaşıldığı bildirildi. Antikor düzeylerinin yeterliliği kişinin tam olarak bu hastalıktan güvenle korunduğunun garantisi olmayacağı kaydedilen raporda kişisel korunma önlemlerinin hiç taviz verilmeden sürdürülmesi gerektiğinin altı bir kez daha çizildi. Araştırmanın sonuçları arasında yer alan, bilimsel toplantılarda ve hakemli bilimsel dergilerde ayrıca yayınlanacak olan aşı istenmeyen yan etkilerinin ise kabul edilebilir sınırlar içinde yer aldığı bildirildi.