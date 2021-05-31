Sosyal medya obsesif hastalıkları tetikliyor

Güzellik takıntısı son yıllarda birçok kişi için hastalık boyutuna ulaştı. Zamanla obsesif düşüncelere sebep olan bu durum iş hayatından sosyal ortamlara kadar her alanda performansı olumsuz etkilemeye başladı. Yüzünde kusuru olmadığı halde sürekli operasyon yaptırmak isteyenler, yaşlandığını kabul etmeyenler ya da saç dökülmesiyle telaşa kapılıp psikolojisini bozanlar… Bu durumlar obsesif hastalıklar, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları veya madde bağımlılıkları, dismorfofobi gibi hastalıklara sebep olmaya başladı. Uzman Klinik Psikolog Merve Olgun ile güzellik takıntısının psikolojideki yerini konuştuk. "Kişi kendini neden beğenmez?, Sürekli operasyon yaptırmak isteyenler hasta mı?, Bir kişiye obsesif demek için hangi belirtiler olmalı?" gibi soruları masaya yatırdık.Sosyal medyada mükemmelleştirilen hayatlar, medyada kusursuz görünüm bu sorunu artırmaya başladı. Kendisi ile barışık olmayan birçok genç mutsuz bir şekilde hayata adım atıyor. Bu hastalığa bir tanı koyacak olursak eğer beden algısı bozukluğu diyebiliriz. Temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasın kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması ve meşgul olması hâli olarak tanımlanabilir. Kişi ciddi operasyonlar sonucu bile kendisinden memnun olamaz. Çünkü durum tamamen kişinin zihninde oluşturduğu çarpık düşüncelerdir. Burada kişinin görünüşünün normal veya kabul edilebilir olmasına rağmen, kendini dikkat çekecek kadar çirkin ya da bedensel olarak kusurlu hissetmesi şeklinde gelişen bir düşünsel bozukluk söz konusudur. Aslında bu hastalık grubuna maruz olan kişilerin bir nevi obsesif (takıntı) duygulara sahip olduğundan da bahsedebiliriz.Bu hastalığın belirtilerinde DSM 5 (APA2013) kriterlerine göre; hastalarda var olan hafif bir kusurun veya başkalarına görünür olmayan bir durumun, kişi tarafından ciddi bir kusur veya özür olduğu düşüncesiyle devamlı uğraşma hali mevcuttur. Kişi bu algısından dolayı yineleyici davranışlarda bulunma (aynaya bakma, çeki düzen verme, deri yolma, kamuflaj, güven arayışı) veya zihinsel eylemlerde (kendi özelliklerini başkalarıyla karşılaştırma gibi) bulunur. Bu durum toplumsal, işlevsel alanlarda ciddi bozulmalara neden olur, yaşam kalitesi ileri derecede bozulur. Bir diğer belirleyici karakter iç görünün iyi/kötü veya hiç olmaması hâlidir.Obsesif hastalıklar, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları veya madde bağımlılıkları, dismorfofobi hastalığına eşlik edebilir. Bu tip hastalarda ciddi bir utanç söz konusudur. Dışarı çıkmak istemez, kendileri tarafından belirlenen kusurlarının fark edilemeyecek oranda olmasına rağmen başkaları tarafından fark edileceğini düşünürler. Bu kusurları için çok ciddi süreler harcarlar. 3-6 saat, hatta ağır durumlarda 8-10 saat bu düşünceler ile zaman geçirirler.İnandıkları bu durumdankurtulabilmek için çok yoğunbir uğraş sarf ederler.Bu durum sürekli takıntılıolduğu konuda operasyonlargeçirmek dahi olabilir. Kişidoktoru tarafından doğruyönlendirilmediği müddetçesürekli operasyon geçirecekfakat hiçbir sonuç onu mutluetmeyecektir. Burada müdahaleedilmesi gereken kişininbeden algısı ile ilgili yanlışinançlarının, şemalarınındüzeltilmesini sağlamaktanbaşka bir şey değildir. Bukişiler çocukluk dönemindeakran zorbalığına uğramış,dışlanmış, çocukluk dönemindesürekli eleştiri almışkişiler olabilir.Zamana meydan okuyamadığımıziçin fiziksel olarakerken yaşlardaki kadartaze kalamıyoruz. Ne kadarkendimize özen gösterirsekgösterelim kırışıklıklar, saçdökülmeleri, kilo problemi,sarkmalar eninde sonundabizim vücudumuzu da elegeçiriyor. Güzelliğini veyayakışıklılığını kaybettiğineinanmaya başlayan insanlarsadece dış görünüş için sevildiğinidüşündüğü ve bunukaybederse eskisi gibi olamayacağınıdüşündüğü andayine sorunlar çözülmez birdüğüm haline gelebiliyor.Kadınlar ve erkekler saçlarınıkaybetmeye başladıklarındaciddi anlamda moral bozukluğuyaşar. Duştaki veya saç fırçasındakidökülen saçlar, onlarıinanılmaz bir kaygıya itebilir.Oysa istisnai genlere sahip olmadığınızsürece yaş aldıkça saçdökülmesi ile karşılaşmak olağanbir durumdur. Diğer taraftangenetik faktörler de erkensaç dökülmesine sebep olabilir.Genetik olarak kişinin dismorfofobiyeyatkınlığı varsa bu durumbüyük sorunlara yol açabilir. Kişi artıkbu durumla sürekli savaş vermeye,fark edilmeyen bir hal alması içinbu durum üzerine sürekli uğraşmayabaşlar. Hayat kalitesi giderek düşeceğiiçin sürekli arayış içerisine girebilir.Yanlış tedavilere başvurup dahabüyük tahribatlara yol açabilir.Örneğin; bu kişi toplum içerisindekendini ifade etmekte zorlanır, ikilidiyaloglara girmekten, sosyalleşmektenve yeni insanlar tanımaktankaçınır. Zaman içerisinde evden çıkamayacakduruma gelebilir. Saç kaybıda bu durumlara sebep olabilecekproblemlerden biridir.