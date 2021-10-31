Obezite kalp hastalıkları riskini artırıyor

Dünyada en çok ölüm kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu nedenle risk grubunda olanların kap sağlığına dikkat etmeleri büyük bir önem taşıyor.

Kadın ve erkek kalbi arasında farklar olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tayfun Gürol, kadınlarda en çok görülen kalp hastalıklarını anlattı. Küçük yaşlarda geçirilen bademcik iltihabı ve buna bağlı oluşan antikor ve antijen komplekslerinin kalp kapaklarını tutup bunlarda bozukluk yapmasıyla romatizmal kalp kapağı hastalıklarının oluştuğunu belirten Gürol, şunları söyledi: "Bu nedenle sık olarak bademcik iltihabı geçiren kişilerin kalp kapağı tutulumu olmaması için takip ve tedaviyi ihmal etmemesi gerekir. Hipertansyon, obezite ile birliktelik gösterebilir, obezite de maalesef kadınlarda daha sık gözüküyor. Obezite sorunu olan kişilerin hipertansiyon açısından dikkatli olmaları ve takipsiz kalmamaları önemli. Sinsi bir hastalık olan hipertansiyon yıllar içinde kontrolsüz kalırsa kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kalp damarlarında kireçlenmeler, beyin kanamaları, körlük, atar damarlarda anevrizma dediğimiz genişlemeler gibi durumlara yol açabilir. Özellikle obezite ile beraber hipertansif olan kişilerde kalp kasının kasılma kusuru olmadan gevşeme kusuru olabilir yani kalp kası sertleşebilir. Bu durum nefes darlığı, kalp yetmezliği bulguları yapabilir dikkatli olunmalı."

STRES KALP KRİZİNİ TAKLİT EDEN DURUMLARA YOL AÇABİLİR

Özellikle stresli bir durumdan sonra bazı kişilerde kalp krizini taklit eden durumlar yaşanabileceğine değinen Gürol, "Kalp damarlarında tıkanıklık olmadan yaşanan kalp krizleri, kendiliğinden kalp damarlarında yırtılma, küçük pıhtıların ince damarları tıkaması, küçük damar hastalıkları, kırık kalp sendromu, strese bağlı kardiyomiyopati gibi kalp krizi durumları kadınlarda daha sık gözüküyor. Yapılan çalışmalarda diyabetik kadınlarda diyabetik erkeklere göre koroner arter hastalığı ortaya çıkma yaşı daha erken olduğu ve aynı zamanda erkeklere göre daha ölümcül seyrettiği gözlenmiş. Diyabetik kadınlarda diyabetik erkeklere göre kalp yetmezliği görülme riski de daha fazla. Aynı şekilde diyabetik kadınlarda inme (felç) riski erkeklere göre daha fazla bulunmuş" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE KADINLARDA KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIR

Obezitenin kadınlarda koroner arter hastalığı için daha yüksek bir risk faktörü olduğunu dile getiren Gürol, "Bunun için kilo almamaya gayret etmek, az kalori almak, spor yapmak çok önemlidir. Özellikle ev hanımlarında hareketsizlik, durağan yaşam kadınlarda erkeklere göre daha fazla gözükmektedir. Bu durum koroner arter hastalığı riskini arttırıyor ve kadınlara egzersiz yapmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

KADINLAR GEBELİK DÖNEMİNDE RİSK ALTINDA

Kadınların gebelik dönemlerinde kalp hastalığı açısından daha riskli olduğunu belirten Gürol, şöyle devam etti: "Gebeliğin tetiklediği kendiliğinden kalbi besleyen damarlarda yırtılma, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi nedenlerden dolayı özellikle kadınların gebe kaldığı dönemlerde kalp sağlığına daha da önem vermeleri gerekiyor. Altta yatan romatizmal bir kapak hastalığı normal hayatta çok şikâyete neden olmasa da gebelikte önemli problemlere yol açabilir, bu nedenle gebelik planlayan kadınlarımızın mutlaka kalp kontrolünden geçmesini tavsiye ederiz. Gebelik kalp yetmezliği gebelikte görülebilecek ciddi bir problemdir. Ayrıca kadınlarda menopozla beraber östrojen hormonunun azalması kalp damar hastalıkları yönünden ciddi bir risk artışı oluşturuyor. Bu nedenle özellikle bu dönemden sonra daha dikkatli olunmalı."

KIŞ AYLARINDA GRİPLE BİRİLİKTE KALP HASTALIKLARI DA ARTAR

Kış aylarında soğuk havalarla beraber damarlarda spazm olabileceğini ve kalp damar hastalıklarında artış eğilimi olabileceğini belirten Gürol, "Reyno fenomeni el parmaklarının uçlarında ağrı ve morarma ile seyreden bir hastalıktır ve soğuk havalarda artar. Kış aylarında gribal enfeksiyonlar artış gösterir bu enfeksiyonlardan sonra kalp zarı iltihabı, miyokartdit (kalp kası iltihabı ) görülme olasılığı artar. Aynı zamanda bu tip durumlar sınırda seyreden kalp yetersizliklerinin kötüleşmelerine neden olabilir. Bu nedenle kış başlamadan önce zatürre aşısı, grip aşısı, Covid 19 aşısı gibi aşıları olmak büyük önem arz ediyor" diye konuştu.