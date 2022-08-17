Boyun ağrıları ev kadınlarını vuruyor

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Çağatay Kemerli, yaşamı zehir eden ve dayanılmaz ağrıları ile adeta kıvrandıran boyun ağrılarının nedenlerini anlattı. Opr. Dr. Kemerli, boyun ağrılarılarının boyun omurgasını oluşturan kemiklerin, eklemlerin, omurların arasında yer alan disklerin ve omurga etrafındaki kas ve bağların bozukluğu sonucu oluştuğuna dikkat çekerek, "Boyun ağrısına yol açan hastalıklarda ağrı bazı olgularda sadece ensededir. Bazı olgularda ise enseden başa, sırta, kollara ve hatta göğüse doğru yayılabilir. Sıklıkla hastanın boyun hareketlerinde kısıtlılık oluşur. Kola ve ele yayılan uyuşmalar, ellerde güçsüzlük hissi, baş dönmesi, sersemlik hissi sık dile getirilen yakınmalardır. Boyun ağrısı bazen kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkileyerek yaşam kalitesini bozabilir" dedi.Opr. Dr. Kemerli, boyun ağrılarının nedenlerini ise şöyle açıkladı:"Boyun fıtığı ve boyunda kaymalar en ciddi nedenidir. Disk dejenerasyonu, boyun omurgasında artroz (kireçlenme), miyofasyal ağrı sendromları, mikrotravmalar en sık nedenlerdir. Tümörler oldukça nadirdir. Tekrarlayan aktivitelerde bulunma, kötü pozisyon ve psikolojik stres ile birleşince "aşırı kullanmaya bağlı zedelenme" tablosunu ortaya çıkarır. Uzun süre başın öne eğilerek veya aşırı yukarı kaldırılarak çalışılması kas yorgunluğu ve kas kasılmasına yol açarak boyun ve sırt ağrısına neden olur. Çalışma koşulları ve bilgisayar kullanımının artması nedeniyle sık karşılaşılmaktadır."Opr. Dr. Kemerli, boyun fıtığının, boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın, omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi, çıkması sonucu, kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması ile oluşan hastalığa dendiğini belirterek şunları söyledi: "Belde olduğu gibi boyunda da fıtık olabilir. Omurları birbirinden ayıran diskler yarı eklem sayılırlar. Disk ortasında jel kıvamında bir madde ve bunun çevreleyen yastıkçıklardan oluşur. Bu yastıkçıklardan daha dışta olanlar içtekilere göre serttirler. Yaşın ilerlemesi ve travmaya maruz kalma durumlarında bu yastıkçıklar yıpranmaya başlar. Dıştaki tabaka giderek incelir, ani yapılan ters bir hareket sonrasında yırtılır. İçteki jel kıvamındaki madde bu yırtıklardan dışarı doğru kayarak, omurilikten çıkıp kolumuza giderek o bölgelere hareket emri veren veya o bölgelerin duyusunu algılamanızı sağlayan sinirimize baskı yapar. Böylece boyun-kol ağrısı ve o kolumuzda uyuşma, karıncalanma, bazen de güçsüzlük hissederiz. İşte bu en önemli semptomdur ve gecikmeden cerrahi tedaviyi gerektirir."Boyun fıtığının nedenlerinin başında trafik kazaları ve travma geçirenleri sıralayan Kemerli, şoförlük ve bankacılık gibi mesleklerde çalışanların ise risk altında olduğunu söyledi. Boyun fıtığının nedenlerini ise şöyle sıraladı:Stres,Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları,Emosyonel gerginlik, boyun kaslarında zayıflık,Yaşlanma,Kemik yapısındaki dejeneratif değişiklikler,Boyun kireçlenmesi,Sık görülen bazı iltihaplı romatizmal ağrılar,Yanlış duruş, psikolojik stres, soğuğa maruz kalmak, yorgunluk,Uzun süreli bilgisayar kullananlar sürekli tek noktaya odaklandıkları için boyun kaslarının yeterince hareket etmemesi sonucu ağrı çekerler.Opr. Dr. Kemerli, ev işleri, dikiş nakış, temizlik, perde asma, silme gibi işlerin boyun ağrılarını artıran en önemli faktörlerden olduğuna dikkat çekerek, "Kadınlarda boyun ağrılarının görülme sıklığı fazladır. Boyun duruşunun (postür) düzgün olması ve boyunsırt bölgesinin güçlendirilmesinin yanı sıra boyunda travmadan ve tekrarlayıcı stresten kaçınmak, düzgün beslenmek ve fiziksel aktivite yapmak, sigarayı bırakmak, iş yerinde ergonomik düzenlemeler yapmak gereklidir" diye konuştu.