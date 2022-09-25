Tırnak Uzatma Kürü Nasıl Hazırlanır? Evde Hızlı Tırnak Uzatma Kürü Nasıl Kullanılır ve En Çabuk Ne Uzatır?

Son zamanlarda tırnak bakımına gösterilen rağbet oldukça artmıştır. Hatta bunun için çeşitli güzellik merkezlerinde hizmetler verilmektedir. Bu merkezlerde de oldukça farklı yöntemlerle tırnak bakımları yapılmaktadır. Fakat birçok kişi bazen güzellik merkezlerine ayırabilecek zamanları olmadığından evde kendileri de bu kürleri pratik yoldan uygulamayı isterler. Tırnakların çabuk uzamasını sağlayan şeyin neler olduğu da oldukça merak konusudur. Peki tırnak uzatma kürü nasıl hazırlanır? Evde hızlı ve pratik tırnak uzatma kürü nasıl kullanılır? Tüm detayları konu başlıkları altında inceleyebilirsiniz.

Evde Hızlı Tırnak Uzatma Kürü

Tırnak bakımı yapan kadınlar evde bu kürleri uygulamak isterler. Tırnak uzatma kürü için aşağıdaki malzemelerden yararlanabilirsiniz:

-Bir kap ılık su

-Bir tatlı kaşığı limon suyu

-Bir tatlı kaşığı sirke

-Bir çay kaşığı zeytinyağı

-Bir çorba kaşığı tuz

Yukarıdaki tüm malzemeleri bir kap ılık suyun içerisine karıştırınız. Mümkün olduğunca uzun süre ellerinizi bu kap içerisindeki suda bekletin. Tırnaklarınızın güçlenmesi için bu karışımı 10 gün süre boyunca her akşam kullanabilirsiniz. Karışımı uyguladıktan sonra limon ve besleyici badem yağıyla da tırnaklarını ovabilirsiniz. Aynı karışımı ayak tırnaklarınıza da uygulamak isterseniz malzeme miktarlarını birer kaşık artırabilirsiniz.

Bu kür dışında Hindistan cevizi yağıyla da yapılan farklı kürler bulunmaktadır. Onun da hazırlanış şekli ise, çeyrek su bardağı Hindistan cevizi yağını, aynı miktarda bal ve 4 damla biberiye yağı ile karıştırmanız gerekmektedir. Hazırladığınız bu karışımı 20 dakika kadar mikrodalga fırında ısıtın ve sonrasında ılıması için bekletin. Bu karışım içerisinde 15 dakika tırnaklarınızı bekletin ve sonra temizleyin nemlilik için nemlendiricinizi sürün. Güzel bir sonuç için haftada 1-2 kez bu uygulamayı tekrarlayın.

Tırnak Nasıl Hızlı Uzatılır?

Tırnak kırılması kadınlarda çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bunun en büyük sebebi ise tırnakların çok fazla suya maruz kalıp yumuşamasıdır. Gereksiz yere ellerinizi yıkamaktan kaçınarak, ev temizliği yaparken eldiven kullanarak bu soruna çözüm getirebilirsiniz. Tırnağı en hızlı uzatan şeyler ise zeytinyağı, badem yağı gibi besleyici yağlardır. Bunun yanı sıra limon, tuz ve sirke de tırnağı güçlü bir şekilde en çok uzatan maddeler arasında yer almaktadır.