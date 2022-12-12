İdrarda Eritrosit Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit Nedir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Kanın şekilli elemanlarının yüzde 99'u kırmızı kan hücrelerinden, yani eritrositlerden oluşmaktadır. Halk arasında da alyuvar olarak bilinmektedir. Kemik iliği tarafından üretilmektedir. Akciğerdeki oksijeni hücreye taşır, hücrelerin meydana getirdiği karbondioksiti de geri akciğere ulaştırır. Kırmızı kan hücrelerine rengini veren ise demir mineralidir. Eritrosit nedir? sorusunun yanıtlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Eritrosit normal değeri kaç olmalı? İşte detaylar…
ERİTROSİT NEDİR?
Dolaşım sisteminde yer alan kırmızı renkli sıvıya kan denir. Kan diğer sıvılara kıyasla daha koyu renktedir. İnsan vücut ağırlığının neredeyse yüzde 8'i kadarını kan oluşturmaktadır. Kanında yüzde 45'lik kısmını hücresel elementler oluşturmaktadır. Bu kısım içerisinde de halk arasında alyuvar, kırmızı kan hücresi diğer adıyla eritrositler bulunur. Eritrositler hemoglobin taşır. Kişi oksijeni soluduğu anda eritrosit akciğerden solunumu alarak hücrelere taşır. Daha sonra karbondioksiti alarak akciğerlere taşır.
ERİTROSİT KAÇ OLMALI?
Eritrosit testi sonuçları kişinin durumlarına göre yorumlanır. Kişinin yaşı, gebelik durumu, cinsiyeti önemlidir. Eritrosit normal değeri şu şekildedir:
ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ
Eritrosit dağılım genişliği kısaca RDW olarak adlandırılır. Yani kırmızı kan hücrelerinin büyüklük ve hacim farkını ölçmek için kullanılır. Eritrosit dağılım genişliği kısaca bir kan testidir. RDV kan testi tam kan sayımı testinin bir parçası olarak belirli hastalıklara tanı konulmasında yardımcı olur.
İDRARDA ERİTROSİT DÜŞÜKLÜĞÜ
Eritrosit değeri normal olması vücut için çok önemlidir. Eritrosit değerinin düşüklüğü durumunda bazı hastalık belirtileri görülebilir. Bazı hastalıklar kendini eritrosit düşüklüğü olarak gösterir. Eritrosit düşüklüğü kan içerisinde yeterince hemoglobin bulunmadığının göstergesidir. Eritrosit düşüklüğü ile kişide halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, düzensiz kalp atışları, göğüs ağrıları, ciltte bir takım rahatsızlıklar meydana gelebilir. Eritrosit düşüklüğüne yol açan etkenlerden bazıları şunlardır:
İDRARDA ERİTROSİT YÜKSEKLİĞİ
Eritrosit değerinin normal aralıktan yüksek olması durumunda bazı rahatsızlıklar baş gösterecektir. Vücut hücrelerine taşınan oksijen ve akciğerlere taşınan karbondioksit rutin düzeninde bozulmalar meydana gelmişse eritrosit yüksekliğinden dolayı olabilir. Kemik iliğinden fazla eritrosit üretilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Kişide eklem ağrıları, bulanık görme, uyku bozukluğu, göğüs ağrıları, avuç içi hassasiyet gibi belirtiler görülür. Eritrosit değerini yükselten farklı etkenlerde olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: