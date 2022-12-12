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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:15 Son Güncelleme: 12.12.2022 11:15

İdrarda Eritrosit Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit Nedir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Eritrosit, alyuvar veya kırmızı kan hücresi olarak adlandırılır. Eritrosit tıbbi terim olarak kullanılarak Yunanca'dan geçen erythros ve kytos kelimelerinden türemiştir. İnsan kanında en çok bulunan hücre çeşididir. Omurgalı hayvanlarda ise akciğer ve solunum taşınmasına yardımcı olur. Bu yüzden eritrosit düşüklüğü ya da yüksekliği sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu yazımızda idrarda eritrosit düşüklüğü ve yüksekliği ne demek? sorusunun yanıtlarına bakacağız. Eritrosit nedir, ne demek? İşte ayrıntılar…

İdrarda Eritrosit Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Demek? Eritrosit Nedir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Kanın şekilli elemanlarının yüzde 99'u kırmızı kan hücrelerinden, yani eritrositlerden oluşmaktadır. Halk arasında da alyuvar olarak bilinmektedir. Kemik iliği tarafından üretilmektedir. Akciğerdeki oksijeni hücreye taşır, hücrelerin meydana getirdiği karbondioksiti de geri akciğere ulaştırır. Kırmızı kan hücrelerine rengini veren ise demir mineralidir. Eritrosit nedir? sorusunun yanıtlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Eritrosit normal değeri kaç olmalı? İşte detaylar…

ERİTROSİT NEDİR?

Dolaşım sisteminde yer alan kırmızı renkli sıvıya kan denir. Kan diğer sıvılara kıyasla daha koyu renktedir. İnsan vücut ağırlığının neredeyse yüzde 8'i kadarını kan oluşturmaktadır. Kanında yüzde 45'lik kısmını hücresel elementler oluşturmaktadır. Bu kısım içerisinde de halk arasında alyuvar, kırmızı kan hücresi diğer adıyla eritrositler bulunur. Eritrositler hemoglobin taşır. Kişi oksijeni soluduğu anda eritrosit akciğerden solunumu alarak hücrelere taşır. Daha sonra karbondioksiti alarak akciğerlere taşır.

ERİTROSİT KAÇ OLMALI?

Eritrosit testi sonuçları kişinin durumlarına göre yorumlanır. Kişinin yaşı, gebelik durumu, cinsiyeti önemlidir. Eritrosit normal değeri şu şekildedir:

  • Kadınlarda RBC Değeri: 1 mikro litre başına 4,2 ila 5,4 milyon adet RBC
  • Erkeklerde RBC Değeri: 1 mikro litre başına 4,7 ila 6,1 milyon eritrosit
  • Yenidoğanlarda RBC Değeri: 1 mikro litre başına 4,8 ila 7,2 milyon alyuvar
  • Çocuklarda RBC Değeri: 1 mikro litre başına 4,6 ila 4,8 milyon RBC
  • Gebelik Döneminde RBC Değeri: Hamileliğin ilk trimesterinde mikro litre başına 3,42 ila 4,55 milyon olan eritrosit miktarı 2. trimesterda 2,81 ila 4,49 milyon, 3. trimesterda ise 2,72 ila 4,43 milyon olması gerekir.

ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ

Eritrosit dağılım genişliği kısaca RDW olarak adlandırılır. Yani kırmızı kan hücrelerinin büyüklük ve hacim farkını ölçmek için kullanılır. Eritrosit dağılım genişliği kısaca bir kan testidir. RDV kan testi tam kan sayımı testinin bir parçası olarak belirli hastalıklara tanı konulmasında yardımcı olur.

İDRARDA ERİTROSİT DÜŞÜKLÜĞÜ

Eritrosit değeri normal olması vücut için çok önemlidir. Eritrosit değerinin düşüklüğü durumunda bazı hastalık belirtileri görülebilir. Bazı hastalıklar kendini eritrosit düşüklüğü olarak gösterir. Eritrosit düşüklüğü kan içerisinde yeterince hemoglobin bulunmadığının göstergesidir. Eritrosit düşüklüğü ile kişide halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, düzensiz kalp atışları, göğüs ağrıları, ciltte bir takım rahatsızlıklar meydana gelebilir. Eritrosit düşüklüğüne yol açan etkenlerden bazıları şunlardır:

  • Anemi türleri
  • Bazı böbrek hastalıkları
  • Epilepsi
  • İç ya da dış kanama
  • Multipl miyelom
  • Bakır
  • Folik asit eksikliği
  • B6 veya B12 eksikliği
  • Gebelik
  • Lösemi
  • Tiroit bozuklukları
  • Yetersiz beslenme
  • Demir eksikliği
  • Kemik iliği yetmezliği
  • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar

İDRARDA ERİTROSİT YÜKSEKLİĞİ

Eritrosit değerinin normal aralıktan yüksek olması durumunda bazı rahatsızlıklar baş gösterecektir. Vücut hücrelerine taşınan oksijen ve akciğerlere taşınan karbondioksit rutin düzeninde bozulmalar meydana gelmişse eritrosit yüksekliğinden dolayı olabilir. Kemik iliğinden fazla eritrosit üretilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Kişide eklem ağrıları, bulanık görme, uyku bozukluğu, göğüs ağrıları, avuç içi hassasiyet gibi belirtiler görülür. Eritrosit değerini yükselten farklı etkenlerde olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Kemik iliği hastalıkları
  • Sigara kullanımı
  • Bazı ilaçların kullanımı
  • Protein artırıcılar
  • Doping kullanımı
  • Uyku apnesi
  • Pulmoner fibrozis
  • Hemoglobinopati
  • Kalp damar hastalıkları
  • Bazı böbrek hastalıkları
  • Dehidrasyon
  • Yüksek rakımlı yere çıkmak
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