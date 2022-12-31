Saçlarınız için en önemlisi doğru bakım

Bazen saçlarınız ile ilgili çok mutsuz olduğunuz sorunlar küçücük ipuçları ile çözülebilir. Bunu düşünerek sizin için, bana en çok gelen 5 soruyu ve cevaplarını bir araya getirdim. İşte size sabahları zaman kazandıracak ve saçlarınızla barışmanızı sağlayacak birkaç pratik öneri!Dalgalı saçlar doğru kullanıldığı zaman oldukça havalı durur ama gerçekten birkaç minik trik bilmeyi gerektirir. Benim size önerim banyodan sonra hemen tarağa sarılmayın. Önce nazikçe havlu ile kurulayın. Sonra parmaklarınızla kabaca tarayın ve istediğiniz tarafa ayırın. Eğer çok dolaşıyorsa ve parmaklarınızla kolay açamıyorsanız taramadan önce Leave-in Treatment ürünlerden faydalanabilirsiniz. Sonra doğal kurumaya bırakın. Eğer biraz kabarıklığı almak istiyorsanız, doğal bir bitki yağından birkaç damlacık avuç içinizde ısıtıp saçın kabaran bölgelerine az az sürün. Böylece saçta kalan Leave-in ürünlerin verdiğini nemi saça hapsetmiş olursunuz.Banyodan çıkmadan önce son olarak saçınıza soğuk su ile bir şok bakım uygulayabilirsiniz. Ayrıca banyo sonrasında fön makinesi kullanıyorsanız son olarak kök kısımlardan soğuk hava ile geçin. Böylece hem sıcak yüzünden açılan yüzeydeki dokular kapanarak saçlarınızın korunmasına yardımcı olacaktır hem de saçınız daha hacimli ve parlak görünecektir.Saçınızın rengi naturel de olsa renk açma işlemi de olsa boya da olsa eğer saçlarınız çok kuruyorsa saç renginiz solar ve matlaşır. Bu nedenle nasıl yüzünüzü kırışmasın diye düzenli olarak nemlendiriyorsanız, saçınıza da aynı özeni gösterin. Kış da olsa yaz da olsa... Çünkü her mevsimin güneş, rüzgar, çevresel kirlilik, klima vs. derken kendine göre kurutan unsurları oluyor. Size önerim saçınıza da düzenli bakım yapın. Biliyorum yüzünüze bir krem sürmek kadar pratik değil gibi geliyor ama bizimki gibi saç bakım rutini kuru saça uygulanabilir ve banyo öncesi sürece taşıyan markalarla çok da bahaneniz yok. Ne yapalım güzellik biraz zahmetli olabiliyor ama saç bakım maskelerini ihmal etmezseniz saç renginizin ömrünü uzatabilirsiniz.Saçlarınızı maksimum iki günde bir yıkamanızı öneririm. Böylece yağ dengesine ve dokusuna daha az zarar vermiş olursunuz. Bakımı ilk başlangıçta saçınızın ihtiyacına göre haftada 3 ya da 2 defa yapmanızı öneririm. Zaman içinde haftada (ama düzenli olmak kaydıyla) tek sefere indirin.Saçlarınızın daha az yağlanmasını istiyorsanız öncelikle çok kurutan bir şampuan kullanmayın. Bazı kişiler saçlarını çok yağlı zannederler ama aslında saçlarını çok kurutan bir şampuan kullandıkları için saç kökleri savunmasız kalan deriyi korumaya çalışıyordur sadece. Size önerim sülfatsız bir şampuana geçmeniz. Kuru şampuan benim hiç sevdiğim bir ürün değil çünkü saçınızı sert kimyasallarla aşırı kurutur ve hasar görmesine neden olur. Ayrıca kalıntıları saç derisini boğar. Eğer ürün nedeni ile kuruma değil de gerçekten çok yağlanma sorununuz varsa saç köklerini dengelemek için aloe jel kullanabilirsiniz. Hem yağlanmayı erteler hem de saç köklerini besleyerek güçlenmesine yardımcı olur. Bunu yağlanma ve kaşıntı sorunu olan erkeklerle de paylaşabilirsiniz.