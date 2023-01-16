Manda yoğurdu iyi bir protein kaynağı olarak biliniyor. Besleyici özelliği sayesinde kırmızı et tüketmeyen bireyler için de alternatif oluyor. Manda yoğurdunun %60'ında kalsiyum bulunurken %40'ında ise protein bulunuyor.

MANDA YOĞURDUNUN FAYDALARI NEDİR?

Doğal antibiyotik oluşunun yanı sıra düşük kalorili olmasıyla da sıklıkla tercih edilen manda yoğurdunun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Yüksek enerji sağlıyor. Gün içerisinde manda yoğurdu tükettiğinizde gün boyunca canlı ve zinde olabilirsiniz.

Yoğun bir kıvama sahip olan manda yoğurdu, bu özelliği sayesinde doyurucu olarak biliniyor.

B12 vitamini açısından zengin.

Doğal antibiyotik özelliği bulunuyor.

Kalp sağlığına iyi geliyor.

Manda yoğurdunun içeriğinde yer alan probiyotikler, anti kanserojen özellik sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre bu yoğurdun kanseri %80 oranında engellediği görülüyor.

Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Et kadar besleyici olması sayesinde sıklıkla tercih ediliyor.

Laktoz oranı düşük olduğundan, alerjisi olan bireyler rahatlıkla tüketebiliyor.

A vitamini açısından zengin olduğu için katarakt gibi hastalıkları önlüyor.

MANDA YOĞURDU NE İŞE YARAR?

Özellikle kırmızı et tüketmeyen bireyler için manda yoğurdu, mantardan sonra en ideal besin olarak biliniyor. Aynı zamanda beyin sağlığına katkıda bulunuyor. İçerisinde yüksek oranda B12 vitamini barındırması sayesinde sinir sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Hafızayı güçlendirmesiyle bilinen B12 vitamini, konsantreyi de güçlendiriyor. Gün içerisinde bir kase manda yoğurdu tüketmek kişiyi gün boyu zinde tutmaya yetiyor. Manda yoğurdu, bağırsak florasını da hızla yeniliyor.

Sindirim sorunlarını ortadan kaldıran manda yoğurdu, florası düzgün olan bireylerde vitamin ve mineral enzimlenmesinin daha kolay olmasını sağlıyor. Bu sayede kansızlık gibi hastalıkları engelliyor. Saç dökülmesi, dengesiz kilo alıp verme gibi sorunların da hızlıca önüne geçiyor.

MANDA YOĞURDUNUN CİLDE FAYDALARI NEDİR?

Manda yoğurdunun cilde de çeşitli katkıları bulunuyor. Cildi nemlendirmesi ile dikkat çekmesinin yanı sıra yaşlanmanın da etkilerini azaltıyor. Haftada 2 ila 3 gün arasında uygulayacağınız yoğurt maskesi ile yumuşacık bir cilde sahip olabilirsiniz.

Manda yoğurdu ile parlak ve sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Bunların yanı sıra sivilcelerin de azalmasına yardımcı olan manda yoğurdu, gözaltı morluklarına da iyi geliyor.

MANDA YOĞURDU NASIL YAPILIR?

Evinizde kolaylıkla manda yoğurdu hazırlayabilirsiniz. Bunun için 1 litre manda sütüne ihtiyacınız oluyor. 1 litre manda yoğurdunu bir tencereye boşaltmalısınız. Ocakta kısık ateşte kaynatırken karıştırmayı ihmal etmemeniz gerekiyor.

Kaynayan süt üzerinde oluşan köpükleri sürekli olarak almalısınız. Kalınlaşan ve azalan süt içerisine bir tatlı kaşığı manda yoğurdu eklemelisiniz. Bir süre daha karıştırdıktan sonra yoğurdu ateşten alabilir ve tülbent ile ağzını kapatabilirsiniz. Ardından üzerine tencerenin kapağını da kapatarak tencereyi sıkıca sarmanız gerekiyor.

Yaklaşık olarak 4 saat boyunca oda sıcaklığı içerisinde bekletmelisiniz. Sonra tencerenin etrafındaki bezi alarak buzdolabına yoğurdu koyabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz manda yoğurdunu 10 gün içerisinde güvenle tüketebilirsiniz. 10 günün ardından yoğurt küflenebiliyor bu nedenle dikkatli olmalısınız.