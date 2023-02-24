Hiç yağ içermeyen şeftali vitamin ve lif bakımından zengin içeriğinden ötürü sıklıkla kendine diyet listelerinin ara öğünlerinde yer bulur. Şeftalinin birçok faydaları bulunur. Bu faydaları aşağıdaki başlık altında derledik. İşte şeftali yemenin yararları...

ŞEFTALİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Şeftali zengin vitamin ve mineral içeriği sayede hamilelik döneminde anne adayının ve bebeğin sağlığına katkıda bulunur. C vitamini içeren yapısı sayesinde anne karnındaki bebeğin kemik ve kas gelişimini destekler. Mideyi yatıştırarak annenin hazımsızlık problemini çözüme kavuşturur.

Şeftali mide asidini dengeler ve hazımsızlık problemini giderir.

Şeftali A ve C vitaminleri sayesinde cildi nemlendirir, yaşlanmanın etkilerini azaltır. Cilt dokularının ve hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlar.

Şeftali, içerdiği bioflavonoid bileşeni sayesinde kanserli hücre oluşumu önler. Kanser söz konusu olduğunda ise hücreleri koruyarak kanserin yayılmasını engeller.

Şeftali antiokdisan özelliği sayesinde vücutta artış gösteren serbest radikallerin birikmesini engeller ve vücuttan atılmasına destek olur.

Şeftali böbreklerin işlevlerini destekler. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların çalışmasına teşvik olur. Özellikle kabızlık sorununun giderilmesi amacıyla tüketilebilir.

Şeftali düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık sorununu ortadan kaldırır.

ŞEFTALİ TÜKETİMİNİN OLASI ZARARLARI NELERDİR?

Şeftalinin içeriğinde yoğun olarak bulunan potasyum, aşırı şeftali tüketimi halinde böbreklerin işleyişine zarar verebilir.

Yeteri kadar yıkanmadan tüketilen şeftalinin üzerinde bulunması muhtemel pestisit isimli tarım ilacı zehirlenmeye sebep olabilir.

Dış yüzeyinde tüyler bazı kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir. Öte yanda şeftaliyi tüylü kabuğuyla birlikte tüketen bazı kişilerin de boğazında yanma problemi meydana gelebilir.

Aşırı tüketilmesi halinde bulantı ve kusma görülebilir.

Şeftali tüketirken ve satın alırken dikkat edilmesi gerekenler