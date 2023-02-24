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Giriş Tarihi: 24.2.2023 09:26 Son Güncelleme: 24.2.2023 09:26

Şeftalinin Faydaları Nelerdir? Şeftali Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor. Yaz aylarında hasat edilen ve bir yaz meyvesi olarak tüketilen şeftalinin içerisinde yüksek miktarda mineral ve vitamin bulunur. Hasattan hemen sonra tüketime hazır hale gelmiş olur. Şeftaliden reçel, marmelat, meyve suyu gibi ürünler üretilir.Peki Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftali yemenin yararları...

Şeftalinin Faydaları Nelerdir? Şeftali Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Hiç yağ içermeyen şeftali vitamin ve lif bakımından zengin içeriğinden ötürü sıklıkla kendine diyet listelerinin ara öğünlerinde yer bulur. Şeftalinin birçok faydaları bulunur. Bu faydaları aşağıdaki başlık altında derledik. İşte şeftali yemenin yararları...

ŞEFTALİNİN FAYDALARI NELERDİR?

  • Şeftali zengin vitamin ve mineral içeriği sayede hamilelik döneminde anne adayının ve bebeğin sağlığına katkıda bulunur. C vitamini içeren yapısı sayesinde anne karnındaki bebeğin kemik ve kas gelişimini destekler. Mideyi yatıştırarak annenin hazımsızlık problemini çözüme kavuşturur.
  • Şeftali mide asidini dengeler ve hazımsızlık problemini giderir.
  • Şeftali A ve C vitaminleri sayesinde cildi nemlendirir, yaşlanmanın etkilerini azaltır. Cilt dokularının ve hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlar.
  • Şeftali, içerdiği bioflavonoid bileşeni sayesinde kanserli hücre oluşumu önler. Kanser söz konusu olduğunda ise hücreleri koruyarak kanserin yayılmasını engeller.
  • Şeftali antiokdisan özelliği sayesinde vücutta artış gösteren serbest radikallerin birikmesini engeller ve vücuttan atılmasına destek olur.
  • Şeftali böbreklerin işlevlerini destekler. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların çalışmasına teşvik olur. Özellikle kabızlık sorununun giderilmesi amacıyla tüketilebilir.
  • Şeftali düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık sorununu ortadan kaldırır.

ŞEFTALİ TÜKETİMİNİN OLASI ZARARLARI NELERDİR?

Şeftalinin içeriğinde yoğun olarak bulunan potasyum, aşırı şeftali tüketimi halinde böbreklerin işleyişine zarar verebilir.

Yeteri kadar yıkanmadan tüketilen şeftalinin üzerinde bulunması muhtemel pestisit isimli tarım ilacı zehirlenmeye sebep olabilir.

Dış yüzeyinde tüyler bazı kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir. Öte yanda şeftaliyi tüylü kabuğuyla birlikte tüketen bazı kişilerin de boğazında yanma problemi meydana gelebilir.

Aşırı tüketilmesi halinde bulantı ve kusma görülebilir.

Şeftali tüketirken ve satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

  • Şeftalinin vitamin ve mineral açısından zengin içeriğinden tam anlamıyla faydalanmak için soyulmadan tüketilmesi önerilir. Kabuğa yakın kısım, şeftalinin besin değerinin en yüksek olduğu kısımlardır.
  • Şeftali satın alırken tercih yumuşak olanlardan yana kullanılmalıdır. Şeftalinin boyutu küçük veya orta düzeyde ise meyvenin organik olduğu çıkarımı yapılabilir. Öte yanda seçilen meyvenin tek renk olmasına da dikkat edilmelidir.
  • Meyvenin tazeliği alt bölgesinin ne renk olduğuna bakılarak anlaşılabilir. Kremsi altın rengi ise meyve tazedir.

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Şeftalinin Faydaları Nelerdir? Şeftali Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?
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