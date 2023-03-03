Zeytin Yaprağı Faydaları – Zeytin Yaprağının Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar ve Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Zeytinyağı yaprağının faydaları saymakla bitmiyor. Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay'ın yere göğe sığdıramadığı zeytinin yaprağı da her derde derman oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf'un açıklamaları; bir oturuşta onlarca zeytin yiyen, bardak dolusu zeytinyağı içen Prof. Dr. Karatay'ı doğruluyor. Fatma Baysal Yusuf, zeytin yaprağı mucizesini şöyle anlatıyor...

ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Zeytin yaprağı alzheimer ve parkinson'da sinir hücrelerini koruyor.

Zeytin yaprağı E ve C vitaminlerine benzerlik göstererek kalp ve damar sağlığına koruyucu etkiler gösteriyor. Bu koruyucu etkisinin kan yağlarını ve damarlarda plakların birikimini azalttığı ve kalp kasının hasarlanmasını geciktirdiği ortaya konmuştur.

Zeytin yaprağı ayrıca antioksidan olarak hücrelerin genetik hasarlanmasını önleyerek tümör oluşumuna karşı koruyucu etkisi vardır.

Zeytin yaprağı, mikropları öldürüyor, bağırsak ve solunum yollarını düzene sokuyor.

Zeytin yaprağı çay olarak içilebildiği gibi yemeklerin içine de eklenerek kullanılabiliyor.

Zeytin yaprağı hepatit B gibi virüslere de koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Bu yüzden 'anti kanserojenik' olarak nitelendirilmektedir.

Zeytin yaprağı karaciğeri koruyor. Özellikle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması tedavisinde olumlu etki yapıyor. Çalışmalarda zeytin yaprağının karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Zeytin yaprağı sağlıksız beslenme, yüksek karbonhidrat ve yağ tüketimi sonucunda insülin dengesi bozuluyor. Bu da şeker hastalığı riskini arttırıyor. Zeytin yaprağı insülin direncini düşürerek şeker hastalarının yaşam kalitesini yükseltiyor. İnsülin direnci olanların sabahakşam tarçınla birlikte zeytin yaprağı çayı içmesini öneriyoruz.



CİLDE DOST

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, "Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağında bulunan maddelerin, cildin üst katmanlarını geçerek güneş yanığına, erken yaşlanmaya ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi gördüğü belirlenmiştir. Yakın bir gelecekte cilt ve güneş koruyucu kremlerde zeytin yaprağı göreceğiz" dedi.



Kozmetikten ilaç sektörüne ve tıbbın birçok dalına kadar yüzlerce alanda kullanılan zeytin, yaprağıyla da şifa dağıtıyor. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak çoğu hastalığın tedavisinde mucizeler yaratan zeytin ve zeytin yaprakları günümüzde de önemini koruyor. Uzmanlar, zeytin yapraklarının doğal bir antibiyotik olduğunu belirterek, kalp-damar sistemini koruduğunu ve kanser hastalıklarına karşı kalkan vazifesi gördüğünü belirtiyor.



YAĞI DA MEYVESİ DE GÜÇ VERİYOR

Kalp sağlığını koruyan zeytin ve zeytinyağı tekli doymamış yağ içeriyor. Zararlı kolesterolü düşürerek, kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Kanseri önleyici özelliği bulunuyor. Ayrıca kansere yakalanan hastalarda da kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Zeytinyağı, özellikle bağırsak kanserinin ve göğüs kanserinin önlenmesinde etkili oluyor. İçeriğindeki vitaminler çocukların kemik gelişimini de destekliyor.