Saçlarımız cildimizden daha çok özen ister

Her mevsimin cilt ve saç bakımı açısından kendine özel ihtiyaçları oluyor. Yazın güneş birincil faktör ise, kışın soğuk havanın yanı sıra aşırı değişimler dikkat edilmesi gereken noktalar haline geliyor. Dışarıda soğuk ve nemden etkilenen saçlar, iç mekanlara girildiğinde ani bir şok yaşayarak sıcak ve kuruluk ile karşılaşır. Nemden genişleyen saç dokusunda aynı cildimizde görülen gibi çatlaklar meydana gelir. Çünkü saç da cilt gibi katmanlardan oluşur. Ama saçın bir farkı vardır tabii, cilt kadar dayanıklı değildir ve çok daha yoğun bakıma ihtiyaç duyar. Saç dokusunda meydana gelen çatlaklar kolayca kırılma ve kopma ile sonuçlanır. Ayrıca kış aylarında nemden yoğun etkilenen saçlar aynı zamanda çok kabarır. Sonradan onarmak yerine baştan önlem almak önem kazanır. İç mekanlarda ani yaşanan sıcaklık değişimi ve kuruluk ise saçların fazlaca elektriklenmesi ile sonuçlanır. Çünkü genişleyen saç gövdesinde nemin saklandığı kısım açığa çıktığı için bu nemi çok çabucak kaybeder. Bu durumdan korunmak için saçın bir anlamda "çıplak" kalmaması, her zaman korumalı durması kış ayları için çok önemli. Bunu banyo sonrası kullanılan yağ bazlı ürünler ya da losyon ve süt kıvamlı ürün çeşitleri ile yapabilirsiniz.Bu konuda seçimim hangisi olsa daha iyi olur diye sorarsanız size önerim şu: Eğer ki saçlarınız yağlanmaya müsaitse losyon bazlı Leave-in Treatment No.2 Sprey gibi bir seçim yapın. Bu ürün kullanım olarak çok güçlü bir saç maskesi gibi etki eder ama aradaki banyoda 5-10 dakika (insana saatler gibi gelen) bekleme sıkıntısını ortadan kaldırır ve en iyi yanı gün içinde de ihtiyacınız oldukça kuru saça da kullanılabilir. Nasıl kışın sık sık ellerinizi krem kullanarak korumaya alıyorsunuz ve genç ve bakımlı görünmesini sağlıyorsunuz, Leave-in Treatment da saç için aynısını yapıyor. Hem de en güzel yanı saçı yağlandırma riski olmadan. Bu konu saçını şapka, bere, eşarp ile örtenler için de ayrıca önem kazanan bir konu oluyor. Çünkü kapalı saç yağlanmaya çok daha yatkın oluyor.EĞER saçlarınız çok kuru ve kalın telli ise ve "Yağlanma sorunu yaşamıyorum" diyorsanız o zaman yeni nesil saç yağlarından da deneyebilirsiniz. Yeni nesil derken özel bir teknoloji ve formülasyon ile üretilmiş saça anında nüfuz eden ve içten dışa doğru korumaya alan ürünlerden bahsediyorum. Tüm bunların yanı sıra saçınızı çok kurutan içeriklerden de koruyarak bakıma 1-0 önde başlayabilirsinizEĞER saçlarınızı çok fazla ısı ile şekillendiriyorsanız, renk değişimlerini sıkça yapmayı seviyorsanız ya da kurumsal hayatın gerekliliği olarak sımsıkı topuzlar ve atkuyruklarını sabitlemek için alkol ve benzeri içerin saç sabitleyicilere sık sık ihtiyacınız oluyorsa saçlarınız çok yoruluyor demektir. Isılı işlemler saçların bakımlı görünmesini sağlasa da aslında keratin yapıya zarar verirler, alkollü ürünler de aynı şekilde saçın tıpkı cildimize benzeyen üst katmanındaki bariyerin bozulmasına neden olur. Bu da saçınızın gövdeden nem ve doku kaybetmesi demektir. Saçta cansızlaşma ve gövdeden kopmalar kaçınılmaz olur. Böyle bir sorun yaşıyorsanız saçınızı yorduğunuz kadar dinlendirmeye de çaba göstermeniz gerekir. Bunu en kolay yapacağınız zaman kuşkusuz uyku sırasında olacaktır. Uyku sırasında saçın nemini ve azalan amino asitlerini tamamlayan E vitamini, folik asit, Omega yağ asitleri ve argan gibi özlerle zenginleştirilmiş Hair Serum saç maskesi gibi ürünler kullanmak çok işe yarayacaktır.