Hemoglobin (MCH) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda MCH Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demektir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

MCH kişinin kırmızı kan hücrelerinin her birinde bulunan ortalama hemoglobin miktarının oranıdır. MCH yani hemoglobin düşüklüğü veya yüksekliği bir takım hastalıklar ya da vitamin eksiklikleri sonucunda görülebilir.

MCH Nedir?

MCH diğer ismi ile hemoglobin tek bir kırmızı kan hücresindeki hemoglobin miktarını gösteren değerdir. Hemoglobin, akciğerlerden kan hücrelerine geçen oksijeni dokulara nakil etmekle ve dokulardaki zararlı karbondioksit gazının vücuttan atılmasını sağlamakla görevlidir.

Hemoglobin aynı zamanda kana kırmızı rengi veren bir moleküldür. Bedende meydana gelen çeşitli rahatsızlıklara bağlı olarak kandaki hemoglobin üremesinde ve çalışmasında aksaklıklar meydana getirerek bazı hastalıklara sebep olabilir.

MCH Düşüklüğü Ne Demek?

Yapılan kan testi sonucu MCH değerinin 27.5pg'nin altında çıkması MCH düşüklüğü olarak nitelendirilir. MCH düşüklüğü, alyuvar başına yeterli miktarda hemoglobin olmaması anlamına gelir.

MCH eksikliği bazı durumlarda tipik demir eksikliği, beslenme bozuklukları, anemi ve ender olarak talaseminin habercisi olabilir.

MCH düşüklüğü Hangi Hastalıklarda Görülür?

Kırmızı kan hücresinde yeterli miktarda hemoglobin mevcut değilse yani MCH değeri düşük ise bu durum bazı hastalıklar neticesinde baş göstermiş olabilir.

Aynı zamanda MCH düşüklüğü bir takım vitaminlerin eksikliği durumunda da görülebilir. Hemoglobin düşüklüğüne sebep olan hastalıklar ve diğer etkenleri şöyle sıralayabiliriz;

Hematolojik rahatsızlıklar

Akdeniz anemisi

Sideroblastik anemi

Kurşun ve alüminyuma bağlı gelişen zehirlenmeler

Demir eksikliği

Yakın zamanda ameliyat, iç kanama ve travmalar

Kronik böbrek rahatsızlıkları

Romatolojik hastalıklar

MCH Yüksekliği Neden Olur?

Yapılan kan testi nihayetinde kandaki MCH değerinin 31pg' nin üzerinde olması kırmızı kan hücrelerinde olması gerekenden fazla sayıda hemoglobin olduğu anlamına gelir.

Tıpkı MCH düşüklüğü gibi MCH yüksekliği de vücutta bir takım rahatsızlıkların ve eksikliklerin mevcut olduğunun habercisi olabilir. MCH yüksekliğine sebep olan rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;