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Giriş Tarihi: 6.4.2023 11:25 Son Güncelleme: 6.4.2023 11:25

Hemoglobin (MCH) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda MCH Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demektir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Vücut ve organ sağlığıyla doğrudan ilgili olan minik canlılar yani hücreler sıhhatimiz açısından önem taşır. Özellikle kan hücrelerinin düşüklüğü veya yüksekliği sağlığı doğrudan etkileyen etmenlerden birisidir. Kan hücrelerinin kandaki sayımına ve hücrenin yeterli güçte olup olmadığına bir takım kan testleri ile bakılır. Bu testler sonucunda kandaki MCH düşüklüğü ve yüksekliği de tespit edilir. MCH nedir, kaç olmalıdır? Kan testi sonucunda MCH düşüklüğü ve yüksekliği neden olur, ne anlama gelir? Bu soruların cevaplarını sizler için derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Hemoglobin MCH Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda MCH Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demektir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

MCH kişinin kırmızı kan hücrelerinin her birinde bulunan ortalama hemoglobin miktarının oranıdır. MCH yani hemoglobin düşüklüğü veya yüksekliği bir takım hastalıklar ya da vitamin eksiklikleri sonucunda görülebilir.

MCH Nedir?

MCH diğer ismi ile hemoglobin tek bir kırmızı kan hücresindeki hemoglobin miktarını gösteren değerdir. Hemoglobin, akciğerlerden kan hücrelerine geçen oksijeni dokulara nakil etmekle ve dokulardaki zararlı karbondioksit gazının vücuttan atılmasını sağlamakla görevlidir.

Hemoglobin aynı zamanda kana kırmızı rengi veren bir moleküldür. Bedende meydana gelen çeşitli rahatsızlıklara bağlı olarak kandaki hemoglobin üremesinde ve çalışmasında aksaklıklar meydana getirerek bazı hastalıklara sebep olabilir.

MCH Düşüklüğü Ne Demek?

Yapılan kan testi sonucu MCH değerinin 27.5pg'nin altında çıkması MCH düşüklüğü olarak nitelendirilir. MCH düşüklüğü, alyuvar başına yeterli miktarda hemoglobin olmaması anlamına gelir.

MCH eksikliği bazı durumlarda tipik demir eksikliği, beslenme bozuklukları, anemi ve ender olarak talaseminin habercisi olabilir.

MCH düşüklüğü Hangi Hastalıklarda Görülür?

Kırmızı kan hücresinde yeterli miktarda hemoglobin mevcut değilse yani MCH değeri düşük ise bu durum bazı hastalıklar neticesinde baş göstermiş olabilir.

Aynı zamanda MCH düşüklüğü bir takım vitaminlerin eksikliği durumunda da görülebilir. Hemoglobin düşüklüğüne sebep olan hastalıklar ve diğer etkenleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Hematolojik rahatsızlıklar
  • Akdeniz anemisi
  • Sideroblastik anemi
  • Kurşun ve alüminyuma bağlı gelişen zehirlenmeler
  • Demir eksikliği
  • Yakın zamanda ameliyat, iç kanama ve travmalar
  • Kronik böbrek rahatsızlıkları
  • Romatolojik hastalıklar

MCH Yüksekliği Neden Olur?

Yapılan kan testi nihayetinde kandaki MCH değerinin 31pg' nin üzerinde olması kırmızı kan hücrelerinde olması gerekenden fazla sayıda hemoglobin olduğu anlamına gelir.

Tıpkı MCH düşüklüğü gibi MCH yüksekliği de vücutta bir takım rahatsızlıkların ve eksikliklerin mevcut olduğunun habercisi olabilir. MCH yüksekliğine sebep olan rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;

  • Kalıtımsal anemi türleri
  • B12 vitamini eksikliği
  • Orak hücreli anemi
  • Devamlı ve aşırı alkol kullanımı
  • HIV ve epilepsi hastalıklarında kullanılan ilaçlar
  • Kemoretapi
  • Folik asit eksikliği
  • Makrositik anemi

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Hemoglobin (MCH) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda MCH Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demektir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?
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