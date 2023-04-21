Az ve ölçülü yiyin mideniz bayram etsin

Tatlılar, sarmalar, şekerler, çikolatalar, lokumlar... Ramazan ayında uzun açlık ve susuzluk süreci sonrası ilk kez yapılan kahvaltıda yer verilen yüksek karbonhidratlı besinler. Ziyaretlerde karşı konulamayan ikramlıklar, art arda içilen çaylar, kahveler. Tüm bunlar Ramazan Bayramı'nda mideye bayram ettiren unsurlar gibi görünse de dikkat. İşte beslenme ve diyet uzmanlarından bayramda beslenme tüyoları:Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, ramazan ayında yavaşlayan metabolizmaya aniden yüklenmenin bayram keyfine gölge düşürebileceğini hatta hayati sorunlara davetiye çıkarabileceğini belirterek "Beslenmede porsiyon kontrolü sağlanmaması, yağlı, kızartılmış besinler, hamurişi ve tatlı tüketimi hazımsızlık, reflü, şişkinlik gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları ile birlikte diyabet ve kalp rahatsızlıklarını da beraberinde getirebilir" dedi. Sungur, "Beslenme düzeni oluşturun" diyerek, şunları söyledi:"Ramazanda ikiye düşen öğün sayısı bayramda da 2 ana öğün ile 1-2 ara öğün şeklinde devam edebilir. Doygunluğunuzu artırmak ve porsiyonları küçültebilmek için ana yemeklerin yanına bol bol salata ve yoğurt ekleyebilirsiniz. 3 ana öğünlü beslenme düzenine geçmek için, öğün sayısı önce ara öğünlerle artırılmalı. Böylece vücudun yeni beslenme düzenine uyum sağlaması kolaylaşır.""Oruç tutarken yaşanan uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızımızda yavaşlama olur" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu, bu nedenle ramazandan çıkan kişilerin, kilo almamak için bayramdaki beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu durumda bayramı yemek festivali olarak düşünmek yerine, yavaş geçişlerle yapılan bir adaptasyon diyeti olarak değerlendirmeliyiz. Bayramda şekeriniz kuru meyveler, tatlınız ise sütlü tatlılar olsun. Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tükettiğinizde vücudunuz daha fazla insülin hormonu üretir. İnsülin ise kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Şeker beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker ve basit karbonhidrat ağırlıklı beslenme modelimizdir. Sağlığımızın kıymetini daha iyi anladığımız bu günlerde, sizler de çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler verin."TANOĞLU, "Bu tüyolar ile bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz' diyerek, şu önerileri sıraladı:Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlayın.Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edin. 1 dilim baklavanın 150 kalori olduğunu unutmayın.Asitli içecekler yerine ayran veya soda tercih edin.Gün içerisinde şerbetli tatlılar börekler fazla yenildiyse bir sonraki öğünde sebze ağırlıklı beslenin.Sebze ve meyve tüketiminizi artırarak tatlı eğilimini azaltın.Kan şekerinizi dengelemek için ara öğünlerde süt, yoğurt, kefir, ayran gibi süt grubu besin ya da ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar tercih edin.Kafein tüketiminize dikkat edin fazla çay ve kahve içmek vücudunuzda su atılımına neden olabilir.Havaların ısındığı bugünlerde günde 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin.Pilates, fitness gibi günlük hareketinizi destekleyecek egzersizler tercih edin.GÜN içerisinde özellikle öğün aralarında ağırlıklı olacak şekilde toplamda 2-2,5 lt su tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Sungur, "Yeterli su tüketmek hem bayram sonrası oluşabilecek ödemlerin vücuttan atılmasına hem de metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olacaktır" dedi.SUNGUR, tatlı tercihinizi dondurma, sütlü veya meyveli hafif tatlılardan yana kullanmanızı önererek "Şerbetli tatlı tüketimini önermesek de illaki istiyorsanız 1 küçük dilim baklava tüketebilirsiniz. Şerbetli tatlıları asitli içecekler ve meyve sularıyla değil ayran ile birlikte tüketirseniz kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olursunuz. Eğer tatlı tüketiminde porsiyon ölçünüz kaçtıysa akşam öğününde ve ertesi gün boyunca sebze ve protein ağırlıklı beslenmeniz aldığınız kaloriyi dengelemenize yardımcı olacaktır" dedi.