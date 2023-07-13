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Giriş Tarihi: 13.7.2023 09:34

Lygos Clinic Kurucusu Sinan Özer: Türkiye, dünyada saç ekiminin başkenti oldu

Lygos Clinic Kurucusu Sinan Özer, saç ve sakal ekimi konusunda Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendirdi ve Türkiye'nin dünyada saç ekiminin başkenti haline geldiğini ifade etti. Sinan Özer'in açıklamaları, başarılı sonuçların dünya genelinde kabul görmesini, son tekniklerin uzman doktorlar tarafından başarıyla uygulanmasını ve TL'deki değer kaybının da Türkiye'de cerrahi operasyonlara olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

Lygos Clinic Kurucusu Sinan Özer: Türkiye, dünyada saç ekiminin başkenti oldu

Son yıllarda saç ve sakal ekimi alanında Türkiye'nin önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Sinan Özer, Türkiye'nin bu alanda tercih edilmesinde etkili olan faktörleri değerlendirdi. Başarılı sonuçların dünya genelinde bilinir hale gelmesi, saç ve sakal ekimi konusunda son tekniklerin Türk doktorlar tarafından başarıyla uygulanması, Türkiye'nin bu alanda uzmanlaşmış bir ekip ve altyapıya sahip olması gibi etkenlerin Türkiye'yi saç ekiminin başkenti haline getirdiğini söyledi.

Sinan Özer ayrıca, Türkiye'deki cerrahi operasyonlara olan ilginin, kurdaki yükselmeyle de bir ilgisinin olduğunu ifade etti: "Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yabancı ziyaretçiler için Türkiye'deki cerrahi operasyonların maliyetini daha uygun hale getirmekte ve bu da Türkiye'yi tercih edilen bir merkez haline getirmektedir."

Türkiye'nin saç ekimi konusunda dünya genelinde önemli bir konuma sahip olmasının hem yerli hem de yabancı hastalar için birçok avantajı beraberinde getirdiğini vurgulayan Sinan Özer, "Türkiye'deki uzman doktorlar ve modern tesislerin kaliteli hizmet sunmaktadır. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarı, hastaların güvenini kazanmış ve uluslararası alanda birçok hastayı Türkiye'ye çekmiştir." Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.


"İlandır"

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Lygos Clinic Kurucusu Sinan Özer: Türkiye, dünyada saç ekiminin başkenti oldu
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