Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Lif eksikliği, kabızlığın en yaygın nedenlerinden biridir. Lifli gıdalar, sindirim sistemi sağlığına olumlu etkileri olan önemli bir bileşendir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler, dışkının yumuşak olmasını sağlar, bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önleyebilir. Bu konuda en etkili ve doğal bir lif kaynağı sizler için araştırdık...
ERİĞİN FAYDALARI
KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Diyetinize kuru erik eklemek sağlıklı ve güçlü kemikleri korumak için faydalı olabilir. Aslında hayvan çalışmaları, kuru eriklerin sadece kemik kaybını önlemede değil, aynı zamanda bunu tersine çevirmede de etkili olduğunu gösteriyor.
KALP SAĞLIĞINI KORUR
Bol miktarda lif kaynağı olan kuru erik, pektin adı verilen ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilecek çözünebilir bir lif açısından özellikle zengindir.
Bununla birlikte, faydalı olan sadece lif değildir; kuru eriklerin koruyucu antioksidan özellikleri, vitamin ve mineral katkısı, özellikle de yüksek potasyum seviyeleri gibi, kan basıncını düşürmeye de yardımcı olduğu görülmektedir.
DİYABET RİSKİNİ AZALTIR
Kuru erik gibi meyveleri bütün haliyle yemek, tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilidir . Bunun için yüksek lif içerikleri , zengin fitokimyasal seviyeleri ve mikro besin katkıları da dahil olmak üzere çeşitli açıklamalar vardır.
Ayrıca kuru erik, tatlı tadı olmasına rağmen aslında tatlı yiyecekler yedikten sonra kan şekeri ve insülinde görülen tipik yükselişe neden olmaz.
YAŞLANMA SÜRECİNİ YAVAŞLATIR
Kuru erik yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilir; bunu diğer meyve ve sebzelerin iki katı kadar olduğu düşünülen olağanüstü yüksek antioksidan seviyeleri sayesinde yaparlar.
Hayvan çalışmaları, bu antioksidanlar açısından zengin beslenmenin, kaygı düzeylerini hafifletmede yararlı bir etkiye sahip olduğunu, bunun da beyindeki oksidatif stresi azaltabileceğini ve bunun bilişsel işlevler üzerindeki olumsuz etkilerini geciktirebileceğini göstermiştir.
SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER
Lif açısından zengin olmasının yanı sıra kuru erik aynı zamanda bağırsak fonksiyonunu desteklemek için çalışan sorbitol ve bitkisel besinler de sağlar.
Bu, kuru erik yemenin dışkı hacmini ve sıklığını artırabileceği ve onları sağlıklı bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olan doğal bir müshil haline getirebileceği anlamına gelir.
Ayrıca prebiyotik özelliklere de sahiptirler; bu da bağırsaklarımızda yaşayan faydalı bakterileri desteklemek için yakıt sağladıkları anlamına gelir.
Kabızlık yaşıyorsanız altta yatan bir neden olmadığından emin olmak için doktorunuzu ziyaret etmeniz önerili. Bununla birlikte, kuru eriklerin kabızlığı gidermeye yardımcı olabileceğine ve aslında psyllium kabuğu gibi diğer doğal gıdalardan daha iyi olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.
Dört hafta boyunca günde 300 ml su ile 80 gr kuru erik kullanan yakın tarihli bir çalışmada bağırsak fonksiyonlarında iyileşmeler görüldü.