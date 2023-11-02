Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Lif eksikliği, kabızlığın en yaygın nedenlerinden biridir. Lifli gıdalar, sindirim sistemi sağlığına olumlu etkileri olan önemli bir bileşendir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler, dışkının yumuşak olmasını sağlar, bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önleyebilir. Bu konuda en etkili ve doğal bir lif kaynağı sizler için araştırdık...