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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Gırtlak kanserinden lazer ameliyatıyla kurtuldu

Gırtlak kanserinden lazer ameliyatıyla kurtuldu
İzmir'de ses kısılması şikâyetiyle doktora başvuran ve kanser teşhisi konulan Coşkun Katı (49), doktorunun lazer ameliyatı önerisiyle kısa sürede sağlığına kavuştu. Çalıştığı oto yedek parça dükkânında çevresindekilerin 'sesin kısılmaya başladı' demesi üzerine doktora muayene olmaya giden Coşkun Katı, yapılan tetkikler sonucu gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. Açık ameliyat olmaktan çekinen Katı, Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Özkul'un 'lazer ameliyatı' önerisini kabul etti. Katı, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Coşkun Katı, "Açık ameliyat olmaktan korkuyordum. Lazer tedavisiyle ameliyat oldum ve şu an çok iyiyim. İkinci gün taburcu oldum" dedi.
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Gırtlak kanserinden lazer ameliyatıyla kurtuldu
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